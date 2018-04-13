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Проект благоустройства парка усадьбы «Люблино» поддержали участники «Активного гражданина»
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Проект благоустройства парка усадьбы «Люблино» поддержали участники «Активного гражданина» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 78% участников голосования на портале «Активный гражданин» поддержали предложенный проект благоустройства парка усадьбы «Люблино». Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Активный гражданин».
«В проекте «Активный гражданин» подведены итоги голосования по проекту благоустройства парка усадьбы «Люблино». Всего свое мнение высказали 205 тыс. 868 человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект предусматривает обустройство мест для спокойного отдыха, детских и спортивных площадок, а также специальных зон для проведения массовых мероприятий и выставок под открытым небом. При этом, как подчеркивается, исторический природный ансамбль будет сохранен. Также планируется создать сеть велопарковок и велосипедных дорожек, в зимний период они будут использоваться как лыжные трассы. Еще в парке появятся смотровая и танцевальная площадки, а на Люблинском пруду — причал с лодочной станцией.
«Предложенный проект благоустройства поддержали 78,12% участников голосования. Чаще других за его реализацию высказывались женщины, а также активные граждане до 24 лет. Более 1,4 тыс. активных граждан в целом одобрили проект и представили свои предложения о том, как можно сделать парк еще лучше. Свои идеи чаще высказывали мужчины, а также активные граждане от 25 до 34 лет. Среди них: установить больше лавочек, урн для мусора, высадить больше кустарников, оборудовать цветники, установить беседки. 4,73% посчитали, что благоустройство не нужно и можно все оставить, как сейчас. 16,45% передали решение этого вопроса специалистам. Так чаще отвечали участники голосования старше 35 лет», — указано в сообщении.
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