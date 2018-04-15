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Журналист умер после падения с пятого этажа в Екатеринбурге
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Журналист умер после падения с пятого этажа в Екатеринбурге 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Новости УрФО
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Журналист уральского информагентства «Новый день» Максим Бородин умер в Екатеринбурге от травм, полученных при падении с пятого этажа. Об этом в воскресенье сообщило издание, в котором работал журналист.
Бородин умер в 09:30 утра в реанимационном отделении екатеринбургской больницы №23, сообщает служба информации издания. Отмечается, что врачи боролись за жизнь журналиста несколько дней, однако травмы, полученные им при падении с пятого этажа, оказались слишком серьезными.
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