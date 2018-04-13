Новые правила для предпринимателей: кто должен установить онлайн-кассу до 1 июля 2018 года 

Очередной этап реализации закона 54-ФЗ, который регламентирует порядок работы предпринимателей с контрольно-кассовой техникой, стартует 1 июля 2018 года. С этого момента многие организации, а также ИП, работающие на вмененном налоге (ЕНВД) и применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), при расчетах с клиентами должны использовать онлайн-кассы. Однако следовать новым правилам можно не всем. ТАСС рассказывает о том, для кого сделали исключение и как лучше выбрать нужное оборудование.
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