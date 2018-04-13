В КБР более 100 студентов принимают участие в молодежном форуме «За мир и согласие»

НАЛЬЧИК , 13 апреля. / ТАСС /. Более 100 студентов средне-специальных учебных заведений Кабардино-Балкарии (КБР) стали участниками республиканского молодежного форума «За мир и согласие», который проходит в Нальчике в пятницу, сообщила ТАСС директор многофункционального молодежного центра региона Саида Жанимова.

"Сегодня собрались более 100 студентов училищ и колледжей республики на молодежный форум, в рамках которого будут организованы панельные дискуссии, чтобы ребятам было интересно. Мероприятие проводится в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» госпрограммы по профилактике правонарушений и укрепления общественного порядка и безопасности ", — сказала Жанимова.

В течение дня приглашенные эксперты из числа сотрудников минобрнауки региона и специалистов из других отраслей будут обсуждать со студентами такие темы, как конфликты и их пути решения, развитие добровольчества и творческих инициатив, молодежное самоуправление, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. Поговорят и о повышении национального самосознания как о методе профилактики экстремизма. Дискуссии проходят в формате беседы, в которой каждый участник сможет принять активное участие.

Заместитель секретаря Совета по экономической и общественной безопасности КБР Аслан Докучаев подчеркнул важность подобных мероприятий. «Тот объем информации, который сейчас поступает, которым обладаете вы, который излагается, к примеру в социальных сетях, он способен содействовать не совсем объективному восприятию происходящего. Здесь создана площадка, где можно обменятся мнениями, услышать ответы на интересующие вопросы», — сказал Докучаев, выступая на открытии форума.

Организаторы форума рассчитывают, что студенты впоследствии станут активными участниками молодежного движения республики. Мероприятие проводится раз в квартал, прошлый форум состоялся в Приэльбрусье, в конце прошлого года.