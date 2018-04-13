Более 2 тыс. заявок на получение услуг Мосгосэкспертизы в электронном виде подано с начала года

С начала года подано более 2 тыс. заявлений на получение услуг Московской государственной экспертизы в электронном виде, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

По его словам, все больше заявителей предпочитают подавать документы на прохождение экспертизы проектной документации в электронном виде c помощью портала мэра и правительства Москвы. «Более 300 проектов, поступивших с начала года к нам на рассмотрение через портал мэра и правительства Москвы, уже получили положительные заключения Мосгосэкспертизы», — отметил В. Леонов.

Возможность подачи заявлений в электронном виде позволяет существенно оптимизировать процесс получения услуг Мосгосэкспертизы. Благодаря возможности прохождения экспертизы в электронном виде, возможности отслеживать все этапы согласования онлайн, значительно сокращается время от подачи заявления до выдачи готового заключения. Кроме того, сам механизм предоставления государственных услуг становится более открытым и прозрачным, что способствует снижению административных барьеров в строительстве.