Более 2 тыс. заявок на получение услуг Мосгосэкспертизы в электронном виде подано с начала года 

С начала года подано более 2 тыс. заявлений на получение услуг Московской государственной экспертизы в электронном виде, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о статистике подачи заявлений на прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий через официальный портал мэра и правительства Москвы. С начала 2018 г. более 2 тыс. заявлений на прохождение государственной и негосударственной экспертизы, а также проверки достоверности определения сметной стоимости поданы в электронном виде c помощью портала мэра и правительства Москвы», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
По его словам, все больше заявителей предпочитают подавать документы на прохождение экспертизы проектной документации в электронном виде c помощью портала мэра и правительства Москвы. «Более 300 проектов, поступивших с начала года к нам на рассмотрение через портал мэра и правительства Москвы, уже получили положительные заключения Мосгосэкспертизы», — отметил В. Леонов.
Возможность подачи заявлений в электронном виде позволяет существенно оптимизировать процесс получения услуг Мосгосэкспертизы. Благодаря возможности прохождения экспертизы в электронном виде, возможности отслеживать все этапы согласования онлайн, значительно сокращается время от подачи заявления до выдачи готового заключения. Кроме того, сам механизм предоставления государственных услуг становится более открытым и прозрачным, что способствует снижению административных барьеров в строительстве.