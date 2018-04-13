Ещё
Более 2 тыс. заявок на получение услуг Мосгосэкспертизы в электронном виде подано с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 2 тыс. заявок на получение услуг Мосгосэкспертизы в электронном виде подано с начала года 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
С начала года подано более 2 тыс. заявлений на получение услуг Московской государственной экспертизы в электронном виде, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о статистике подачи заявлений на прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий через официальный портал мэра и правительства Москвы. С начала 2018 г. более 2 тыс. заявлений на прохождение государственной и негосударственной экспертизы, а также проверки достоверности определения сметной стоимости поданы в электронном виде c помощью портала мэра и правительства Москвы», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
По его словам, все больше заявителей предпочитают подавать документы на прохождение экспертизы проектной документации в электронном виде c помощью портала мэра и правительства Москвы. «Более 300 проектов, поступивших с начала года к нам на рассмотрение через портал мэра и правительства Москвы, уже получили положительные заключения Мосгосэкспертизы», — отметил В. Леонов.
Возможность подачи заявлений в электронном виде позволяет существенно оптимизировать процесс получения услуг Мосгосэкспертизы. Благодаря возможности прохождения экспертизы в электронном виде, возможности отслеживать все этапы согласования онлайн, значительно сокращается время от подачи заявления до выдачи готового заключения. Кроме того, сам механизм предоставления государственных услуг становится более открытым и прозрачным, что способствует снижению административных барьеров в строительстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Тарифы на проезд по канатной дороге от Воробьевых гор до комплекса «Лужники» объявят в мае Обзор московских событий в СМИ за 13 апреля Массовые проверки в целях борьбы с наркоманией проведут в аптеках и почтовых отделениях Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»382
Рыбке настал конец93
Москва решила ответить на санкции США267
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля40
Умер юморист Андрей Жмакин7
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение