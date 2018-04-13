Неисполнительный директор покинул совет директоров En+

Неисполнительный директор En+ Group Риккардо Орчел покинул состав совета директоров компании, говорится в сообщении En+

«En+ Group … отмечает, что Риккардо Орчел — неисполнительный директор компании — покинул совет директоров с 11 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

Ранее состав совета директоров также покинули независимый директор Доминик Фрес и неисполнительный директор Чжао Гуанмин.