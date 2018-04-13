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Неисполнительный директор покинул совет директоров En+
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Неисполнительный директор покинул совет директоров En+ 

Rambler News Service 35 минут назад
Неисполнительный директор En+ Group Риккардо Орчел покинул состав совета директоров компании, говорится в сообщении En+
«En+ Group … отмечает, что Риккардо Орчел — неисполнительный директор компании — покинул совет директоров с 11 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
Ранее состав совета директоров также покинули независимый директор Доминик Фрес и неисполнительный директор Чжао Гуанмин.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
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