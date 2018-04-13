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В России могут ограничить деятельность иностранных аудиторских компаний
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В России могут ограничить деятельность иностранных аудиторских компаний 

Газета.Ru 43 минуты назад
Депутат Иван Сухарев направил запрос в правительство с просьбой рассмотреть возможность совместной разработки мер по ограничению деятельности зарубежных аудиторских компаний. Об этом сообщает RT.
По мнению депутата, опасность состоит в том, что зарубежные консалтинговые и аудиторские фирмы обслуживают ряд важнейших для российской экономики организаций.
"Проблема заключается в том, что консалтинговые и аудиторские фирмы с иностранным участием либо аффилированные с ними могут выступать в качестве источников конфиденциальной информации, передавая акты оценки собственности и акций, аудиторских проверок, консалтинговых исследований третьим лицам, в том числе враждебно настроенным по отношению к России государствам", — сказал Сухарев.
Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.
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