«Вмешавшимся в российские выборы» СМИ пригрозили «уголовными мерами»

В их отношении могут быть приняты меры, вплоть до уголовных, заявил РИА Новости сенатор Андрей Климов . Глава временной комиссии Совфеда в беседе с РБК назвал только 10 из 12 СМИ, попавших под подозрение.

Валерий Соловей: В список не вошли средства массовой информации, не вещающие на русском языке. По словам сенатора Климова, эти СМИ виновны в распространении пропаганды, неравномерном освещении деятельности кандидатов и призывах не участвовать в выборах. Позицию Совфеда комментирует профессор МГИМО

Валерий Соловей профессор МГИМО, доктор исторических наук «Я крайне сомневаюсь, что какое-то из этих СМИ пыталось тем или иным образом повлиять на отечественные выборы. Во-первых, потому что они работают в чужой стране и соблюдают определенные этические и правовые нормы, во-вторых, работая в такой стране, как Россия , они еще и напуганы, они понимают, чего им надо бояться, подобных обвинений, которые могут привести к закрытию представительств. Поэтому у меня ощущение, что Совфед руководствовался предельно простым, если не примитивным подходом: если они пишут о выборах хоть что-то, пишут что-то критическое, пишут о том, что выборы малоконкурентны или вообще неконкурентны, это означает, что они вмешиваются в наши дела».

Во временной комиссии верхней палаты пояснили, что само по себе включение в список не подразумевает конкретных санкций и, скорее, является предупреждением.

Часть этих СМИ уже признаны в России иностранными агентами, в частности «Радио Свобода» и «Голос Америки». Однако, по словам Андрея Климова, в Совете Федерации рассматривают и дальнейшие действия. Во время беседы с Business FM сенатор просил не называть фигурантов списка словом «СМИ»: по его мнению, это средства массовой дезинформации и пропаганды.

Андрей Климов член Совета Федерации «Для начала надо наших граждан просветить. Во-вторых, у нас уже есть достаточный инструментарий для того, чтобы применять закон. Ведь наш Уголовный кодекс написан для всех, и если там есть какая-то норма, то она должна распространяться на всех, независимо от того, где он это сказал или сделал, какой у него паспорт в кармане, на какой территории это произошло. У нас такой традиции еще нет, она начинает проявляться, но пока еще не сложилась и не закрепилась. Кроме того, есть серая зона в законодательстве, и мы должны ее устранить. На эту тему будут соответствующие предложения. Я, кстати, являюсь одним из соавторов текста, который уже принят в первом чтении в Госдуме , против распространения фейковых новостей. В некоторых странах за фейковые новости уже сходу полагается тюрьма, а у нас в этом законопроекте речь пока идет о штрафах. Так что мы принимаем меры весьма рассудительно, никто шашкой махать не хочет, но, безусловно, мы должны исключить всяческую возможность такого рода преступных деяний со стороны наших иностранных визави. Потому что наши выборы — это только для нашего населения, для наших граждан, для наших избирателей, а не для кого-то еще».