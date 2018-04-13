Ещё
Преображенцам помогут с поиском работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преображенцам помогут с поиском работы 

Управа района Преображенское 43 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
Тренинги по поиску работы в Российской государственной библиотеки для молодежи проходят для студентов и выпускников колледжей и вузов, но их посещают школьники и зрелые люди.
Главная задача тренингов — поддержать молодежь в поиске работы, которая не только давала бы им деньги, но и давала возможность для самовыражения и раскрытия потенциала.
По словам ведущей тренингов, психолога РГБМ Натальи Талызиной, она помогает ребятам в первую очередь разобраться с личными проблемами, научиться управлять своим поведением. Чтобы найти работу, они должны быть уверены в себе.
На тренингах научат правильно составлять резюме и подготовят к собеседованию. Хотя семинары не предназначены для решения вопросов профориентации, в аудитории всегда оказываются не определившиеся люди. Наталья Талызина проводит и индивидуальные консультации, где помогает решить личные проблемы, не связанные с карьерой.
Следующий тренинг «Стратегия и тактика при поиске работы» состоится 24 апреля в Клубном зале библиотеки в 17.30. Приглашаются все желающие — мероприятие бесплатное.
Управа района Преображенское: последние новости
Активные граждане Преображенки оценят проект благоустройства Кадеты нашего района готовятся ко Дню Победы Специалисты районного филиала «Преображенское» ТЦСО «Сокольники» помогают льготникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»382
Рыбке настал конец93
Москва решила ответить на санкции США267
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля40
Умер юморист Андрей Жмакин7
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение