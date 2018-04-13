Преображенцам помогут с поиском работы

Тренинги по поиску работы в Российской государственной библиотеки для молодежи проходят для студентов и выпускников колледжей и вузов, но их посещают школьники и зрелые люди.

Главная задача тренингов — поддержать молодежь в поиске работы, которая не только давала бы им деньги, но и давала возможность для самовыражения и раскрытия потенциала.

По словам ведущей тренингов, психолога РГБМ Натальи Талызиной, она помогает ребятам в первую очередь разобраться с личными проблемами, научиться управлять своим поведением. Чтобы найти работу, они должны быть уверены в себе.

На тренингах научат правильно составлять резюме и подготовят к собеседованию. Хотя семинары не предназначены для решения вопросов профориентации, в аудитории всегда оказываются не определившиеся люди. Наталья Талызина проводит и индивидуальные консультации, где помогает решить личные проблемы, не связанные с карьерой.

Следующий тренинг «Стратегия и тактика при поиске работы» состоится 24 апреля в Клубном зале библиотеки в 17.30. Приглашаются все желающие — мероприятие бесплатное.