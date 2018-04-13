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Очередной суд подтвердил наличие картельного сговора между администрацией Владивостока и ООО «Востокцемент»
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Очередной суд подтвердил наличие картельного сговора между администрацией Владивостока и ООО «Востокцемент» 

Prim.News 44 минуты назад
Дело связано с заключением контрактов в сфере дорожной деятельности и благоустройства.
В Хабаровске состоялось заседание кассационной инстанции, по результатом которого решение управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю по делу о картельном сговоре между администрацией города Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока» и ООО «Востокцемент» при заключении контрактов в сфере дорожной деятельности и благоустройства было оставлено в силе, передает пресс-служба управления ФАС по Приморскому краю.
Ранее Приморским УФАС России было признано нарушение администрацией города Владивостока, управлением дорог и благоустройства города Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока» и ООО «Востокцемент» статьи 16 федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Орган муниципальной власти совместно с хозяйствующими субъектами обжаловали данное решение в судебном порядке. Суды первой, а затем и второй инстанций признали доводы Приморского УФАС России незаконными. Однако 9 марта 2017 года суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение, отменив принятые ранее судебные акты.
В ходе нового рассмотрения Арбитражный суд Приморского края, а затем и Пятый арбитражный апелляционный суд Приморского края признали правоту антимонопольного органа, оставив вынесенное решение в силе.
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