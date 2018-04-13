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Матвиенко о санкциях США: Россия не станет проглатывать политику Вашингтона
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Матвиенко о санкциях США: Россия не станет проглатывать политику Вашингтона 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не собирается проглатывать политику США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Такие действия вызывающие со стороны наших партнеров мы не собираемся проглатывать", — сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что Совфед принципиально поддерживает законопроект о введении ответных мер на антироссийскую политику США.
"Сейчас на доклад меня ждет председатель комитета по международным делам, коллега (Константин) Косачев. Будем обсуждать… Мы принципиально поддерживаем необходимость введения ответных мер и будем работать, чтобы эти меры были зеркальными, но не в ущерб России", — отметила Матвиенко.
Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.
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