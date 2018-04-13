Матвиенко о санкциях США: Россия не станет проглатывать политику Вашингтона

"Такие действия вызывающие со стороны наших партнеров мы не собираемся проглатывать", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Совфед принципиально поддерживает законопроект о введении ответных мер на антироссийскую политику США.

"Сейчас на доклад меня ждет председатель комитета по международным делам , коллега (Константин) Косачев. Будем обсуждать… Мы принципиально поддерживаем необходимость введения ответных мер и будем работать, чтобы эти меры были зеркальными, но не в ущерб России", — отметила Матвиенко.