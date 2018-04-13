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Депутаты предложили производить американские товары без разрешения правообладателей
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Депутаты предложили производить американские товары без разрешения правообладателей 

Говорит Москва 44 минуты назад
Пока на сайте парламента документ не опубликован, отмечает «Интерфакс».
По задумке депутатов, список товаров, которые будет решено производить в России без ведома американских правообладателей, составит правительство. «Мы бьём под дых американцам, поскольку успехи и, прежде всего, доминирование англосаксонского, западного мира обеспечивается правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — сказал замглавы комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов.
Парламентарии также предлагают вводить ограничения на ввоз любых товаров из США, ограничить работу в России международных рейтинговых агентств и приостановить сотрудничество в различных Отраслях. Таким образом депутаты решили ответить на американские санкции, которые были введены против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний.
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