Депутаты предложили производить американские товары без разрешения правообладателей 

Пока на сайте парламента документ не опубликован, отмечает «Интерфакс».
По задумке депутатов, список товаров, которые будет решено производить в России без ведома американских правообладателей, составит правительство. «Мы бьём под дых американцам, поскольку успехи и, прежде всего, доминирование англосаксонского, западного мира обеспечивается правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — сказал замглавы комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов.
Парламентарии также предлагают вводить ограничения на ввоз любых товаров из США, ограничить работу в России международных рейтинговых агентств и приостановить сотрудничество в различных Отраслях. Таким образом депутаты решили ответить на американские санкции, которые были введены против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний.