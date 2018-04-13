В Уфе пять человек погибли в канализационном колодце

В канализационном колодце в Уфе нашли тела пятерых человек, погибших от отравления газом. Об этом сообщает Ufa1 со ссылкой на пресс-службу городской мэрии и неназванный источник.

Колодец, в котором нашли тела, расположен на территории ресторанного комплекса. В нем также обнаружили выжившего мужчину. Его госпитализировали.

Собеседник издания заявил, что погибшие, предположительно, отравились метаном.

По данным мэрии, один из сотрудников ресторана провалился в колодец. Другие мужчины спустились вниз, чтобы ему помочь, но они не знали об опасном газе.