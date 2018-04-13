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Команда соцработников представит ЮАО на городском профессиональном конкурсе
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Команда соцработников представит ЮАО на городском профессиональном конкурсе 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 1 час назад
Фото: Чертаново Южное
Социальный работник ТЦСО «Чертаново» Дарья Паснова стала финалистом ежегодного конкурса профессионального мастерства «Социальный работник — 2018» в четверг, 12 апреля.
Окружной этап конкурса прошел в культурном центре «Авангард», где представители разных территориальных центров социального обеспечения Южного округа соревновались за право представлять ЮАО в финале.
Начальник Управления социальной защиты ЮАО Елена Утунова рассказала журналистам:
«Каждый год мы воспринимает этот конкурс как обновление, фиксирование каких-то тенденций, которые помогают нам понять направление развития нашей профессии. Это созидательная работа, которая направлена на благо людей, на повышение качества их жизни».
«Социальный работник» входит в состав конкурса «Московские мастера», который организует Правительство Москвы вместе с Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей.
Участники соревнований выполнили несколько заданий в разных турах: проверка знаний теории социальной работы, творческий конкурс «Приветствие», практические навыки и умения и «Домашнее задание».
В качестве «Домашнего задания» конкурсанты должны были подготовить собственную театрализованную постановку — свое видение их службы. Участники подошли к заданию очень творчески, отмечают организаторы. Их номера вызывали смех, восхищение и бурные овации зрителей. Номер каждого конкурсанта был настолько хорош, что экспертное жюри просто не смогло выбрать одного представителя от ЮАО.
В финале округ представит команда из четырех человек, которые прошли окружной этап отбора: Наталья Акимова (ТЦСО «Царицынский», филиал «Зябликово»), Юлия Ларина (ТЦСО «Орехово»), Андрей Севастьянов (ТЦСО «Коломенское») и Дарья Паснова (ТЦСО «Чертаново», филиал «Чертаново Южное»).
Фото: группа ТЦСО в социальных сетях
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