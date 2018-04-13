Казанцам покажут итоговый проект бульвара на Гарифьянова

Бульвар на улице Гарифьянова планируют благоустроить. 17 апреля пройдет презентация итоговой концепции.

На бульваре должны появиться пешеходные и велосипедные дорожки, а также дорожки для людей, гуляющих с домашними животными. Также будут скамейки вокруг деревьев, навес для уличной библиотеки, домики на деревьях и необычные арт-объекты.

Для собак организуют специальную зону выгула с урнами и спортивным оборудованием. Она будет находиться ближе к улице Зорге.

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