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Казанцам покажут итоговый проект бульвара на Гарифьянова
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Казанцам покажут итоговый проект бульвара на Гарифьянова 

Казанский Портал 44 минуты назад
Бульвар на улице Гарифьянова планируют благоустроить. 17 апреля пройдет презентация итоговой концепции.
На бульваре должны появиться пешеходные и велосипедные дорожки, а также дорожки для людей, гуляющих с домашними животными. Также будут скамейки вокруг деревьев, навес для уличной библиотеки, домики на деревьях и необычные арт-объекты.
Для собак организуют специальную зону выгула с урнами и спортивным оборудованием. Она будет находиться ближе к улице Зорге.
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