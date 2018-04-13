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«От отца к сыну»: на каких лодках ходили в море жители Лешуконья?
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«От отца к сыну»: на каких лодках ходили в море жители Лешуконья? 

АиФ Архангельск 50 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В 2017 году в селе Лешуконское членами клуба «Морские практики» за 17 дней была построена традиционная поморская лодка — парусно-гребной карбас. После этого судно, которое назвали «Вашка», за 10 дней дошло по морю до Соловецких островов.
Сейчас проект «Поморский карбас» вошёл в число номинантов национальной премии Русского географического общества «Хрустальный компас» (проголосовать за лодку можно на сайте премии. — Ред.). А мы пообщались с потомственным мастером народного судостроения из Лешуконья — Виктором Петровичем Кузнецовым. Именно под его руководством и был сделан карбас.
Спрос на маленькие
— Как вы вошли в этот проект? «Морские практики» уже знали о вас как о мастере?
— Всё просто — они позвонили и сказали, что есть предложение — принять участие в строительстве лодки и что они собираются идти на ней на Соловки. Ударили по рукам, и всё вышло нормально. Конечно, был договор, бесплатно у нас ничего не делается, тем более что это дело затратное — нужно покупать материалы и прочее. Но мне было и самому приятно — я карбаса давно уже не шил, последний раз — лет 15 назад, когда Ненецкий округ отделился от Архангельской области и у нас аннулировали лицензию.
— Что это за лодка — карбас, где её использовали и что с неё ловили?
— Есть речные карбаса, а есть морские — как раз на морском «Морские практики» и ходили на Соловки. Речные — поменьше размерами, а у морских главное — мореходность, такой карбас побольше, и у него обязательно есть скула. Если судно без скулы, то оно «прокалывает» волну и все брызги летят в лодку, а с ней получается, что лодка поднимается на волну и судно не зальёт. Раньше на карбасах ставили паруса, а сейчас стали ставить мотор. А размеры могут быть разными — у меня, например, было судёнышко — три тонны поднимало. Раньше, когда судоходство было на реках развито, то много на чём ходили, а сейчас, когда река обмелела, появился спрос на деревянные маленькие лодки.
Когда у тебя всё отработано, когда всё до автоматизма доведено, то сложного ничего нет в управлении карбаса. Вот начинать сложно, когда ещё ничего не знаешь. Тем более что основу знаешь, а вот нюансы, тонкости все постигаешь уже в процессе, методом проб и ошибок.
«Пришлось молиться»
— Вы всю жизнь строили лодки?
— Вообще вначале я был педагогом — заочно кончил институт физкультуры в Питере. Потом из педагогов ушёл в парашютисты-пожарные.
Даже месяц был в Архангельске главным парашютистом, но сбежал в Лешуконье — в конторе сидеть не каждый сможет. А в 90-е годы время был тяжёлое, надо было выживать. Кушать-то хочется, вот я и пошёл в море. Семью нужно было кормить. Камбала, которую мы ловили, — рыбка нормальная, не то что сёмга — не приедается. И вот 15 лет я за ней ходил в море, для этого и лодки строил.
В принципе, это всегда идёт от отца к сыну. Отец у меня был на все руки мастер — даже пианино настраивал. У него была столярная мастерская, и я с трёх лет всё время с ним был, смотрел, учился. Так ремесло и перешло.
Одну лодку построишь, приходят мужики, просят: продай да продай. В другой год снова нужно в море идти — снова строишь. Так я четыре судна построил, каждый раз что-то новое придумывал. Естественно, это окупается — если бы не окупалось, и не стал бы делать. Грантов у нас никаких на это не выдают.
Однажды в 90-х я одно судно продал в Архангельск и на радостях хозяину пообещал первую ходку. Мы ушли в море под штормовое предупреждение. Три часа нам не хватило, чтобы назад до берега дойти. Налетела моряна — это северо-западный ветер с дождём, очень неприятный. А в такую погоду заходить в незнакомую речку очень опасно. Берегов не видно, волна — будь здоров, заливает. Если бы двигатель заглох — совсем бы плохо нам было. Вот там мне пришлось Богу и Николаю Угоднику молиться по-настоящему: пообещал, что если выживу, то пойду трудником на Соловки. И — буквально через пять минут — показались трубы северодвинской ТЭЦ. Ну а раз пообещал, то потом и поработал там около месяца, на Соловках, столярным делом занимался.
— Занимаются ли в Лешуконье сейчас рыбной ловлей?
— На рыбалку я и сейчас езжу. Зимой на «буране» выезжаем для подлёдной рыбалки, а лётом — на лодке. Сетями, на лёску — как хочешь. Но для души — лучше на спиннинг. Но очень много не наловишь, а вот в Мезенском районе на озёрах — там, да, большая рыбалка. С моря сейчас ушли, а раньше — всё время под парусами и в море за камбалой. У меня и отец в море ходил, правда, меня не брал с собой — мать опасалась. Сына своего я брал пару раз в море, но ему не очень понравилось. Сейчас этот промысел заброшен.
В основном ходят за рыбой, конечно, мужчины. Женщины, может быть, больше подвержены панике, ну и примета такая есть — нежелательна женщина на борту. Были случаи: товарищ с женой на пару много лет ходили камбалу в море ловить, ничего. А, к примеру, на озёрах в Мезени часто женщин на рыбалку брали. У нас врач был, так он однажды с женой пошёл в море. Вот она тогда страху натерпелась! Больше не ходила (смеётся. — Ред.).
ДОСЬЕ
Виктор Петрович Кузнецов родился в 1951 году в селе Дорогорское Мезенского района. Окончил Ленинградский институт физкультуры в 1979 году. Работал педагогом, пожарным-парашютистом, в охране аэропорта, много лет ходил в Белое море за рыбой. Живёт в селе Лешуконское, сейчас на пенсии. Воспитал дочь и сына, есть четверо внуков. По-прежнему любит рыбалку, но «не всегда хватает времени».
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