Смоленщина получила порядка 165 млн руб на развитие сельских территорий

rightКак отметил губернатор Алексей Островский Минсельхоз РФ выделил региону почти 165 миллионов рублей. Из этих средств 15,8 миллионов рублей в этом году пойдут на комплексную компактную застройку, включающую строительство сетей газо— и водоснабжения, в деревне Кощино Смоленского района.

"Сегодня в Кощинском сельском поселении проживает более двух тысяч человек. Люди жалуются на ржавую воду, практически непригодную для использования. С учетом значимости данного вопроса мы смогли добиться выделения финансирования через министерство сельского хозяйства с тем, чтобы провести полную газификацию и водообеспечение деревни Кощино. В течение нынешнего года эти работы будут выполнены", — сказал глава региона на совещании с участием членов администрации региона.

По его словам, еще около 92 миллионов рублей предназначены для строительства 80 километров распределительных газовых сетей в тридцати сельских населенных пунктах.

rightОстровский сообщил, что что в ряде сельских поселений Вяземского, Починковского, Сафоновского, Демидовского и Сычевского районов будут реализованы 13 общественно значимых проектов, направленных на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, а также восстановление памятных мест, где захоронены солдаты и офицеры, погибшие в годы Великой Отечественной войны. На грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, планируется израсходовать 7,4 миллиона рублей.

Порядка 50 миллионов рублей будут направлены на улучшение жилищных условий сельчан, в том числе, молодых семей и специалистов.

Кроме того, по словам губернатора, социальными выплатами в этом году обеспечат более сорока заявителей (это имеет отношение к 50 млн).

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