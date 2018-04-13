Ещё
Представители Финляндии расскажут студентам в Северной Осетии об осетиноведе Шёгрене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители Финляндии расскажут студентам в Северной Осетии об осетиноведе Шёгрене 

ТАСС 50 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 13 апреля. /ТАСС/. Делегация посольства Финляндии в РФ посетит 16 апреля Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ). Представители делегации прочитают студентам лекции, в том числе о выдающемся осетиноведе финского происхождения Андреасе Шёгрене, сообщает пресс— служба вуза.
"Заместитель посла Финляндии — полномочный министр посольства Антти Хелантеря выступит с лекцией о современной Финляндии. Встреча будет проходить в формате «открытого микрофона». О выдающемся осетиноведе Андреасе Шёгрене расскажет Яакко Хелминен — председатель общества Шёгрена в Финляндии", — говорится в сообщении.
В научной библиотеке СОГУ также пройдет книжная выставка, посвященная наследию ученого — лингвиста.
Андреас (Андрей Михайлович) Шёгрен (1794 — 1855) занимает особое место в истории изучения осетинского языка. По происхождению финн, академик Российской академии наук, он много занимался филологией и этнографией финских и кавказских народов в России.
Во время экспедиции на Кавказе он изучал осетинский и грузинский языки. По результатам путешествия в 1844 году Шёгрен опубликовал на русском и немецком языках «Осетинскую грамматику с кратким словарем осетино-российским и российско-осетинским» — первое научное исследование осетинского языка с выявлением таких грамматических категорий, как падежи, временные формы и формы спряжения глагола. Многие грамматические термины, предложенные Шёгреном в середине XIX века, используются в осетинской филологии до сих пор.
ТАСС: последние новости
Володин: решение США о выходе из СВПД по ядерной программе Ирана будет неправильным Глава Управления по контролю над иностранными активами Минфина США покидает свой пост Росавиация выдала разрешение на ввод нового терминала аэропорта Крыма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»389
Рыбке настал конец97
Москва решила ответить на санкции США271
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля49
Умер юморист Андрей Жмакин9
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение