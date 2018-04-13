Представители Финляндии расскажут студентам в Северной Осетии об осетиноведе Шёгрене

ВЛАДИКАВКАЗ , 13 апреля. / ТАСС /. Делегация посольства Финляндии РФ посетит 16 апреля Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ). Представители делегации прочитают студентам лекции, в том числе о выдающемся осетиноведе финского происхождения Андреасе Шёгрене, сообщает пресс— служба вуза.

"Заместитель посла Финляндии — полномочный министр посольства Антти Хелантеря выступит с лекцией о современной Финляндии. Встреча будет проходить в формате «открытого микрофона». О выдающемся осетиноведе Андреасе Шёгрене расскажет Яакко Хелминен — председатель общества Шёгрена в Финляндии", — говорится в сообщении.

В научной библиотеке СОГУ также пройдет книжная выставка, посвященная наследию ученого — лингвиста.

Андреас (Андрей Михайлович) Шёгрен (1794 — 1855) занимает особое место в истории изучения осетинского языка. По происхождению финн, академик Российской академии наук , он много занимался филологией и этнографией финских и кавказских народов в России.

Во время экспедиции на Кавказе он изучал осетинский и грузинский языки. По результатам путешествия в 1844 году Шёгрен опубликовал на русском и немецком языках «Осетинскую грамматику с кратким словарем осетино-российским и российско-осетинским» — первое научное исследование осетинского языка с выявлением таких грамматических категорий, как падежи, временные формы и формы спряжения глагола. Многие грамматические термины, предложенные Шёгреном в середине XIX века, используются в осетинской филологии до сих пор.