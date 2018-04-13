В Волгоградской области с 16 апреля по 16 мая пройдут субботники

Месячник «Чистая область — 2018» в Волгоградском регионе пройдет с 16 апреля по 16 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, первый субботник в Волгограде состоится 14 апреля. Уборка территорий пройдет на нескольких объектах. Жителей Дзержинского района приглашают убраться в парке Героев Летчиков. В Кировском запланировано благоустройство набережной Высоцкого и у ДК Кирова, в Красноармейском — Севастопольская набережная. Кроме того, в Краснооктябрьском районе приведут в порядок улицу Титова, а в Тракторозаводском — парк Комсомольский. Субботник пройдет во всех районах с 9:00 до 12:00.

Отметим, месячник чистоты пройдет не только в Волгограде, но и в области. Жители будут убирать несанкционированные свалки в природных парках и лесопосадках. Дорожникам из регионального комитета транспорта предстоит организовать уборку территорий рядом с трассами.