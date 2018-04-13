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Станет ли Сирийская война Отечественной?
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Станет ли Сирийская война Отечественной? 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Происходящие сегодня события сравнивают с «карибским кризисом». Это неправильно. В 1961 году мир лишь стоял на пороге большой войны, а сегодня большая война уже идёт.
Без атомных бомб, поделённая на несколько локальных, но в этих войнах гибнут наши солдаты. В том числе, по неофициальным и не афишируемым сведениям, — в прямых столкновениях с американцами.
Но в основном, нынешняя большая война ведётся экономическими и политическими средствами, и не факт, что она их «перерастёт». И если нет, это не будет означать, что «войны не было». А действенность экономических и политических (и культурных) мер мы уже испытали, когда 27 лет назад ими было уничтожено наше государство.
Плохое оно тогда было или хорошее, это вопрос сторонний. Главное — его уничтожили. И многие из нас этому событию рукоплескали.
Что будет теперь?
На ум приходит не карибский кризис, а другое сравнение: «странная война». Помните? Немецкие танки наматывают на гусеницы линию Мажино, а в парижских кафе звенят бокалы, журчит аккордеон, льётся смех.
«Не заметили».
Странность нашей войны не в том, что мы её не заметили, а в том, что большая часть нашей «элиты» имеет родственников, бизнес, деловые интересы, имущество на территории (и под юрисдикцией) противника.
А это значит, ей приходится воевать против себя. Против своих детей, деловых партнёров, домов и лужаек, «куртка замшевая импортная, три». Что называется, «конфликт интересов». Вот вы бы — смогли?
Я серьёзно. Вот, допустим, вы инженер-строитель. И какой-нибудь представитель социально-ответственного бизнеса сделал вам заказ. Маленький заказец. Сараюшку у него на ближней даче поставить. Ну, или два теннисных корта.
Ваша жена уже планирует, как наконец-то сделает ремонт в ванной… (хотя нет, вы же строитель) — ну, как вывезет детей на целый месяц на море (им это крайне необходимо — аденоэдит, всю зиму проболели, в школе сильно отстали, непонятно, как весенние контрольные напишут, будущее в тумане, обстановка нервная), а в это время социально ответственный говорит: «Упс, пардон, санкции. Денег нет».
А если не на море? Если вы с долгами расплатиться хотели, если у вас банк квартиру за долги забирает?
Что бы вы выбрали — оказаться с семьёй на улице или сдать Асдада? А ведь Асад — это только начало. Там ещё много чего потребуется сдать… Не отвечайте сразу, подумайте. Вспомните про свои действительные проблемы.
Вот так и они. Только если большинству из нас по большому счёту терять нечего (пояса затянем и не лопнем — не «перекредитованы»), то им, «элите», терять есть что. Как тут воевать?
Ладно элита. А молодёжь? Как они проживут без американских серверов, без американских гаджетов, без американских фильмов с попкорном? Если всё это отнять, то зачем и жить…
А обыватель? Это что же теперь — «упс» и «о’кей» не говорить? И «вау»? В торговых центрах на западный манер не «проводить время»? А что тогда вообще делать?
Похожая история уже происходила в России. В 1805 году наша страна вступила в войну с Францией. (Помните Толстого — «небо над Аустерлицем», как князь Андрей Болконский сперва бежал, а потом лежал? Вот тогда.)
В то время русское дворянство не только «упс» и «о’кей» — а вообще лишь по-французски и говорило. Пушкин ребёнком выучился писать сперва по-французски и только потом, не без труда, по-русски!
Так вот, русские солдаты и офицеры гибли в боях с армией Наполеона, а петербургская молодёжь на своих «прогрессивных» вечеринках «пила здоровье Буонапарте».
Наполеон был кумиром российского образованного сословия. Чем-то средним между Лениным и Ленноном: с одной стороны титаническая фигура, с другой — модный романтический герой. Бронзовые бюстики на каждом столе стояли.
И вот с ним — с кумиром, с идеалом! — русский царь вздумал вдруг воевать. Что ж теперь, от убеждений отказываться? Ради государственной политики, ради казёнщины? Да никогда!
«Русский царь неправ», — так решили. Дело в том, что Россия выразила протест по поводу казни Наполеоном наследника Бурбонов герцога Энгиенского, а Франция ответила нотой, в которой весьма невежливо намекала на убийство отца царя Александра — Павла I. Вот царь и «обиделся».
Молодые русские дворяне — армейские и гвардейские офицеры, шедшие на войну со своим кумиром, повиновались исключительно чувству долга — главной мироустроительной категории дворянского сословия.
Сегодня главной мироустроительной категорией бессословного массового общества потребления является «успех»…
Потом была Отечественная война 1812 года и настроения (постепенно! не сразу!) изменились. Но память о них жила долго. Ещё и в конце XIX века Смердяков, герой Достоевского из романа «братья Карамазовы», говорит:
«В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».
В общем, «пили бы баварское». Послушайте, но мы ведь «пьём баварское» с 1991 года… Конечно, не в таких количествах и, может быть, не такого качества, как сами «баварцы», но пьём же! И вот теперь надо перестать пить…
Что должно случиться, чтобы личные интересы перестали конфликтовать с государственными? Чтобы категория «успех» была вытеснена долгом?
«Странная» большая война должна стать Отечественной.
Произойдёт ли это превращение в наших умах? Или будем дожидаться, чтоб «умные ракеты» Трампа покорили «весьма глупые-с»?..
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