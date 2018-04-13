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Субботник 14 апреля в Отрадном пройдет в двух скверах и одном дворе
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Субботник 14 апреля в Отрадном пройдет в двух скверах и одном дворе 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
В предстоящую субботу, 14 апреля, в столице состоится традиционный ежегодный весенний субботник. В Отрадном определены три площадки, где будет проводиться массовая уборка, сообщил заместитель главы управы района по ЖКХ и благоустройству Сергей Подольский.
-Это сквер на Санникова-Хачатуряна, сквер по улице Бестужевых, 25а и двор по адресу Северный бульвар, 19. Начало субботников — в 10.30, — рассказал он.
Кстати, инвентарь для уборки — грабли, лопаты, перчатки и мешки для мусора — будет выдаваться непосредственно на площадках. Также пункты выдачи инвентаря организуют на базах диспетчерских служб района. (ак)
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