Субботник 14 апреля в Отрадном пройдет в двух скверах и одном дворе

В предстоящую субботу, 14 апреля, в столице состоится традиционный ежегодный весенний субботник. В Отрадном определены три площадки, где будет проводиться массовая уборка, сообщил заместитель главы управы района по ЖКХ и благоустройству Сергей Подольский.

-Это сквер на Санникова-Хачатуряна, сквер по улице Бестужевых, 25а и двор по адресу Северный бульвар, 19. Начало субботников — в 10.30, — рассказал он.

Кстати, инвентарь для уборки — грабли, лопаты, перчатки и мешки для мусора — будет выдаваться непосредственно на площадках. Также пункты выдачи инвентаря организуют на базах диспетчерских служб района. (ак)