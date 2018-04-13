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Благоустройство дворов в Нижегородской области начнется в мае
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Благоустройство дворов в Нижегородской области начнется в мае 

АиФ Нижний Новгород 55 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области начнется в мае, сообщает пресс-служба правительства региона.
Нужно будет привести в порядок 60 общественных пространств, шесть парков и около 600 дворовых территорий во всех районах области. Какие именно — выбирали сами горожане 18 марта.
«Рейтинговое голосование нас удивило и обрадовало активностью нижегородцев: в нем участие приняли почти 500 тысяч граждан, показав, что они переживают за свои города», — прокомментировал итоги голосования министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.
Напомним, что из бюджетов всех уровней на программу будет выделено 1,172 млрд рублей.
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