Благоустройство дворов в Нижегородской области начнется в мае

Благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области начнется в мае, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нужно будет привести в порядок 60 общественных пространств, шесть парков и около 600 дворовых территорий во всех районах области. Какие именно — выбирали сами горожане 18 марта.

«Рейтинговое голосование нас удивило и обрадовало активностью нижегородцев: в нем участие приняли почти 500 тысяч граждан, показав, что они переживают за свои города», — прокомментировал итоги голосования министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков

Напомним, что из бюджетов всех уровней на программу будет выделено 1,172 млрд рублей.