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Как сохранить плоды поста
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Как сохранить плоды поста 

На Западе Москвы 55 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Протоиерей Леонид ОЛЕЙНИКОВ, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в Фили — Давыдкове:
Завершился Великий пост — время воздержанной жизни и сосредоточения на духовном делах, наступила Пасха — и теперь можно расслабиться… Но стоит ли расслабляться и с головой окунаться в удовольствия, о которых мы постарались забыть в великопостные дни? Не сведет ли на нет это расслабление наши постные успехи? Как сохранить и впредь ту частичку благодати, которой мы сподобились в Великий пост?
Церковный устав очень гармоничен, он создан веками, есть в нем и время воздержания, и есть время послабления. Человек живет духовной жизнью, он регулярно посещает храм, молится дома, а также соблюдает пост в среду и пятницу в течение всего года, что очень важно. Но стоит ему что-то нарушить, тут же вся его духовная жизнь начинается расстраиваться. Не соблюдаешь пост, следом уходит молитва, потом перестаешь ходить в храм и как следствие — потеря веры.
Что касается духовных даров, которые мы приобретаем во время поста. Это время усиленной молитвы и воздержания, которые дают возможность духовно возрасти. Наступила Пасха и здесь все зависит от человека, он может обо всем забыть и предаваться увеселению, но если он относится с вниманием к своей жизни, то сохранит в себе те благодатные дары, полученные во время поста. Когда душа перестает быть внимательной, то постепенно можно скатиться к прежним грехам. Необходимо продолжать молиться, соблюдать посты, ходить в церковь, исповедоваться.
Великий подвижник Серафим Саровский говорил: «нужно искать тот путь к Богу, который каждому из нас дается легче». Для одних это милосердие, для других молитва, а для третьих это воздержание. В жизни христианина каждый церковный год должен стать временем нарабатывания нового духовного опыта, и важнейшим шагом является правильная встреча церковных праздников. Пасха — не праздник страстей, а праздник добродетелей. Из поста надо выйти с опытом приобретенных духовных навыков, а не с долгожданной мечтой сорваться на предметы прежних греховных влечений. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф. 26: 41), — такой универсальный совет дает нам Сам Господь Иисус Христос.
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