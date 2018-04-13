Как сохранить плоды поста

Протоиерей Леонид ОЛЕЙНИКОВ, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в Фили — Давыдкове:

Завершился Великий пост — время воздержанной жизни и сосредоточения на духовном делах, наступила Пасха — и теперь можно расслабиться… Но стоит ли расслабляться и с головой окунаться в удовольствия, о которых мы постарались забыть в великопостные дни? Не сведет ли на нет это расслабление наши постные успехи? Как сохранить и впредь ту частичку благодати, которой мы сподобились в Великий пост?

Церковный устав очень гармоничен, он создан веками, есть в нем и время воздержания, и есть время послабления. Человек живет духовной жизнью, он регулярно посещает храм, молится дома, а также соблюдает пост в среду и пятницу в течение всего года, что очень важно. Но стоит ему что-то нарушить, тут же вся его духовная жизнь начинается расстраиваться. Не соблюдаешь пост, следом уходит молитва, потом перестаешь ходить в храм и как следствие — потеря веры.

Что касается духовных даров, которые мы приобретаем во время поста. Это время усиленной молитвы и воздержания, которые дают возможность духовно возрасти. Наступила Пасха и здесь все зависит от человека, он может обо всем забыть и предаваться увеселению, но если он относится с вниманием к своей жизни, то сохранит в себе те благодатные дары, полученные во время поста. Когда душа перестает быть внимательной, то постепенно можно скатиться к прежним грехам. Необходимо продолжать молиться, соблюдать посты, ходить в церковь, исповедоваться.