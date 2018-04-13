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В Волгограде по фото и видео ищут атлета, укравшего три упаковки духов
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В Волгограде по фото и видео ищут атлета, укравшего три упаковки духов 

v1.ru 55 минут назад
Фото: v1.ru
В Тракторозаводском районе Волгограда вчера, 12 апреля, молодой мужчина атлетичного телосложения украл из магазина на улице Батова три упаковки духов. Волгоградец подошел к витрине, взял в руки коробочки, понюхал их и без тени стыда, миновав кассу, удалился. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения, установленные в магазине.
Дерзкая кража духов произошла вчера в 13:00. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, атлет вынес из магазина духи на общую сумму 2,5 тысячи рублей. При этом на видео хорошо видно, что за мужчиной в торговом зале наблюдала одна из сотрудниц. Никого не стесняясь, мужчина прихватив приглянувшиеся ароматы, направился к выходу. Женщина остановить атлета не смогла.
— Разыскивается мужчина славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175-180 сантиметров, спортивного телосложения, волосы русые средней длины, — сообщает пресс-служба регионального главка. — Одет в спортивный костюм синего цвета. Всем, кто может располагать информацией о личности разыскиваемого, просьба обращаться в дежурную часть отделения полиции № 1 и звонить по телефону 8 (8442) 74-07-71, а также в отдел уголовного розыска — 8 (8442) 93-74-67. Конфиденциальность сведений гарантируется.
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