В самом сердце Богородска есть музей под открытым небом

Это о Кабацком озере и его окрестностях.

Этот заповедный уголок не случайно считают сердцем Богородска . Здесь все дышит стариной. Глубокие воды огромного озера (2,7 гектара водной глади), кажется, еще помнят, как в нем отражались золоченые купола собора Рождества Пресвятой Богородицы, построенного прежде других известных богородских храмов — в 1801 году. Белокаменный храм был выстроен на месте одноименной деревянной церкви — по устоявшемуся мнению краеведов, она и дала название селу Богородскому.

Церковь стояла на главной в те времена дороге, проходившей по старейшим улицам села: Городному концу (ныне Сушникова), Калашной (Венецкого), Алешковской (Кашина). По ней неслись ямщики, двигался проезжий и прохожий люд… С середины XIX века, с развитием и ростом Богородского, роль главной, центральной дороги перешла к самой широкой сельской улице — Большедорожной (ныне Ленина). 80 лет назад, в 1938 году, монументальный трехпрестольный собор Рождества Богородицы был разрушен, как и самая высокая в городе 48-метровая колокольня. Место, где стоял храм, ныне находится на территории кожевенного завода «Хромтан». Счастье, что дошла до наших дней жилая историческая застройка по улице Болотной (ныне Брагина). Новое поколение, проходя мимо Кабацкого озера, может воочию увидеть, какие капитальные, привлекающие взгляд дома возводили в старину их предки. Большинство здешних домов старше ста лет: одни возведены в середине, другие в конце XIX века. Редкая улица ныне может похвастаться таким количеством памятников истории и культуры регионального значения: это дома усадебного типа №№ 9 и 10, 13 и 14, 16 по улице Брагина. Здесь сохранились и двухэтажные старинные дома с мезонинами, отнесенные к объектам культурного наследия местного значения. Огромные, с бревнами в обхват, они действительно были построены на века. С момента возведения (конец XIX века) их бревенчатые стены не знали краски, и это природное, дышащее естество дерева — как глоток живой воды в эпоху сайдинга, под которым дома словно теряют свое индивидуальное лицо. Сюда хочется прийти. Полюбоваться широкой водной гладью, старинными домами, отдохнуть душой.

Но вот пройтись не спеша по улице, наслаждаясь видами, проблематично. Дорога узкая, тротуаров нет, пешеходы при виде приближающейся машины жмутся то вплотную к палисадникам, то к обрывистому берегу озера. Это историческое место могло бы украсить любой туристический маршрут, но для этого требуется и к очистке самого озера приложить руки, и к благоустройству его берегов. Но реально ли даже мечтать об этом? Такие планы потребуют огромных средств! А если проект будет поддержан региональной властью и федерацией? Возможно такое? Оказывается, возможно. В этом году запускается новая федеральная программа «Создание комфортной городской среды в исторических и малых городах Российской Федерации ». В рамках программы объявлен всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. И администрация г. Богородска ухватилась за возможность участия в нем, чтобы в случае победы получить возможность дальнейшего благоустройства наших достопримечательных мест.

К определению, каких, решили привлечь народ. С этой целью В. В. Павлычев, глава городской администрации, обратился к богородчанам через газету («БГ» от 16.03.2018 г.). В администрации города пояснили, что принять участие в обсуждении программы можно было и на их официальном сайте. Народ в стороне не остался. 5 апреля состоялось заседание общественной муниципальной комиссии, где В. В. Павлычев подвел итоги проводившегося в городе обсуждения: «Всего от богородчан поступило 324 предложения, большинство (268) высказывается за благоустройство территории Кабацкого озера. 46 человек — за благоустройство Горшечного пруда, более тридцати — Крутой горы». С учетом мнений и предложений общественности выбор был остановлен на благоустройстве Кабацкого озера. По заказу администрации города архитектурной мастерской был разработан масштабный проект, реализация которого позволит не только сохранить историческое своеобразие этой территории, но и дать новую жизнь озеру и его ныне запущенным, неблагоустроенным берегам. Члены общественной комиссии ознакомились с этим планом, и он впечатляет! Главный позитивный момент в том, что все проблемы территории решаются в комплексе. Их немало. Основная и самая затратная из них касается грамотной очистки озера, питающих его родников, проложенных к нему (и от него) в прошлом веке гидротехнических сооружений.

Кабацкое озеро — это историческое ядро города кожевников, и оно в старину было озером трудовым, звеном технологической цепочки кожевенного производства. Очистка озера не проводилась десятки лет, и без этого базового благоустройства любое последующее будет лишь косметикой. Проектом предусмотрено и строительство подпорной стенки по берегам, чтобы появилась возможность обустройства набережной по улице Брагина. По обеим сторонам проезжей части, с учетом расширения дорожного пространства, запланировано проложить пешеходные дорожки. Они будут выложены брусчаткой.

Вместо заслоняющих обзор электрических столбов и проводов авторами проекта предложен вариант прокладки силового электрокабеля под землей. Освещаться набережная будет декоративными светильниками. Берега преобразятся по всему периметру. Прокладка канализационных коллекторов позволит предотвратить попадание сточных вод в озеро. Запланирован детский развлекательный комплекс с аттракционами и современным безопасным покрытием, где предусмотрены условия и для ребятишек, имеющих проблемы со здоровьем. Пляж. Летнее кафе. Смотровые площадки. Благо-устроенные сходы к воде — забота о местных рыбаках, которые могут посидеть там с удочкой. В летнее время можно будет развернуть игровой комплекс для детей и подростков на воде. Лодочная станция. Ух! Дух захватывает, когда смотришь на такой проект. Как пояснил членам комиссии В. В. Павлычев, в ближайшее время врио губернатора Нижегородской области Г. С. Никитин представит проект богородчан по благоустройству территории Кабацкого озера в Москве

У малого города — большие планы, и если проект войдет в число 20 лучших по России, в качестве победителя получит 50 млн федеральных средств для его реализации.

Автор: КУЗЬМИЧЕВА Светлана

Источник: «Богородская газета»