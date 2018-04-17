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При ударе по базам сирийских ВВС никто не пострадал
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При ударе по базам сирийских ВВС никто не пострадал 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаки на базы ВВС, погибших и разрушений нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабский спутниковый телеканал «Аль-Маядин».
"Аэродромы «Шайрат» и «Тифор» не пострадали… Сирийские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты", — приводит агентство сообщение канала.
Ранее стало известно, что система ПВО САР сбила ракеты в районе Хомса. Источник в сирийской армии рассказал РИА Новости, что на подлете к аэродрому сбиты около десятка ракет.
США уже опровергли свою причастность к атаке. Как заявил представитель Пентагона, американцы не проводят никаких военных операций в районе базы Шайрат. Между тем новостной портал «Аль-Масдар» сообщил, что ракетный удар нанесен израильскими ВВС.
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