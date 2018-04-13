Depot WPF на фестивале «Белый Квадрат» проведут вечеринку в зеленых и белых тонах

Одним из главных событий 10-го международного фестиваля рекламы «Белый квадрат» станет вечеринка Green & White Party, которую 20 апреля проводит в Минске брендинговое агентство Depot WPF Идея организовать специальный масштабный ивент возникла неслучайно: нынешний год — юбилейный, как для Depot WPF, которому исполняется 20 лет, так и для фестиваля «Белый квадрат», который вдвое моложе.

«Наше агентство тесно связано с «Белым квадратом» узами дружбы и креатива. Я не говорю уже о том, что у нас есть немало белорусских клиентов, и мы хотим, чтобы их число стало больше. Но главное — не бизнес. Мы любим Минск, любим Беларусь , любим своих коллег, которые, как и мы, из года в год приезжают на фестиваль и участвуют в творческом соревновании. Сегодня, благодаря усилиям команды Алены Устинович, организатора «Белого квадрата», авторитет этого конкурса весьма высок. Я знаю, что сформировано очень серьезное жюри и представлено более семи сотен работ, так что битва за награды развернется нешуточная», — отмечает управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев

Что же касается вечеринки Green & White Party, то с российской стороны ее организацией занимается целая команда во главе с Владом Васюхиным, PR-директором Depot WPF, частым гостем «Белого квадрата», а с белорусской всю работу курирует Глеб Камынин, директор ивент-агентства X-One, профессиональный шоумен.

«Мы проводим эту встречу друзей по примеру вечеринок, которые устраиваются на популярных интернациональных рекламных фестивалях — Cannes Lions и Golden Drum, и будем очень рады видеть делегатов и гостей White Square, журналистов, представителей коммуникационной индустрии, белорусских партнеров нашего агентства. Самим фактом организации подобной акции мы подтверждаем наш статус независимого международного брендингового агентства, одного из лидеров отрасли. И эта вечеринка — важнейший и неформальный пункт нашего юбилейного плана, рассчитанного на весь 2018 год», — поясняет Влад Васюхин.

В программе Green & White Party (в названии обыграны фирменные цвета агентства и фестиваля) — специально сделанный к этому событию ролик про Depot WPF, джазовый концерт, DJ-сет и, конечно, угощение. Но главное, как подчеркивают устроители, — теплая и непринужденная атмосфера.