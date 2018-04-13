Ещё
Depot WPF на фестивале «Белый Квадрат» проведут вечеринку в зеленых и белых тонах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Depot WPF на фестивале «Белый Квадрат» проведут вечеринку в зеленых и белых тонах 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Одним из главных событий 10-го международного фестиваля рекламы «Белый квадрат» станет вечеринка Green & White Party, которую 20 апреля проводит в Минске брендинговое агентство Depot WPF  Идея организовать специальный масштабный ивент возникла неслучайно: нынешний год — юбилейный, как для Depot WPF, которому исполняется 20 лет, так и для фестиваля «Белый квадрат», который вдвое моложе.
«Наше агентство тесно связано с «Белым квадратом» узами дружбы и креатива. Я не говорю уже о том, что у нас есть немало белорусских клиентов, и мы хотим, чтобы их число стало больше. Но главное — не бизнес. Мы любим Минск, любим Беларусь, любим своих коллег, которые, как и мы, из года в год приезжают на фестиваль и участвуют в творческом соревновании. Сегодня, благодаря усилиям команды Алены Устинович, организатора «Белого квадрата», авторитет этого конкурса весьма высок. Я знаю, что сформировано очень серьезное жюри и представлено более семи сотен работ, так что битва за награды развернется нешуточная», — отмечает управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев.
Что же касается вечеринки Green & White Party, то с российской стороны ее организацией занимается целая команда во главе с Владом Васюхиным, PR-директором Depot WPF, частым гостем «Белого квадрата», а с белорусской всю работу курирует Глеб Камынин, директор ивент-агентства X-One, профессиональный шоумен.
«Мы проводим эту встречу друзей по примеру вечеринок, которые устраиваются на популярных интернациональных рекламных фестивалях — Cannes Lions и Golden Drum, и будем очень рады видеть делегатов и гостей White Square, журналистов, представителей коммуникационной индустрии, белорусских партнеров нашего агентства. Самим фактом организации подобной акции мы подтверждаем наш статус независимого международного брендингового агентства, одного из лидеров отрасли. И эта вечеринка — важнейший и неформальный пункт нашего юбилейного плана, рассчитанного на весь 2018 год», — поясняет Влад Васюхин.
В программе Green & White Party (в названии обыграны фирменные цвета агентства и фестиваля) — специально сделанный к этому событию ролик про Depot WPF, джазовый концерт, DJ-сет и, конечно, угощение. Но главное, как подчеркивают устроители, — теплая и непринужденная атмосфера.
Sostav.ru: последние новости
«Саратовские авиалинии» сменили бренд после крушения самолёта Совладелец «Юлмарта» повторно отправлен под домашний арест Ответный удар: Медведев предложил ограничить доступ товаров из США на российский рынок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»389
Рыбке настал конец97
Москва решила ответить на санкции США271
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля49
Умер юморист Андрей Жмакин9
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение