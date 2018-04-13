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«Точечный выбор». Политолог об ответных мерах России на санкции США
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«Точечный выбор». Политолог об ответных мерах России на санкции США 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.
"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", — сказал председатель нижней палаты парламента журналистам.
Володин заявил, что проект закона обсудят на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разошлют в регионы, проработают с экспертами и правительством. После этого его рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.
Как пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента, законопроект разработан как ответная мера на недружественные и неконструктивные действия США, а также на введение антироссийских санкций.
Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik подчеркнул, что действия Москвы в данном случае полностью обоснованы.
"В последнее время Россия столкнулась с серьезным давлением со стороны условного Запада. И одной из мер воздействия оказались санкции, но они должны быть одобрены ООН. А когда этого нет, то это уже просто односторонние действия явно враждебного характера, нацеленные на то, чтобы либо устранить конкурента — экономического, политического, либо ослабить его. Но как Россия должна реагировать? Это непростой вопрос. Мы живем в глобальном мире и объективно должны поддерживать контакты с другими странами. И просто отбросить внешние связи, объявив бойкот всем государствам, это было бы неправильно. Но вместе с тем, защищая свой суверенитет, свою территориальную целостность, защищая свою репутацию, свой имидж, мы вправе принимать какие-то меры", — сказал Юрий Почта.
Он предположил, какие ответные меры могла бы ввести Россия на действия США.
"Необходимо взвесить все «за» и «против» — где нанести ответный удар. Например, в дипломатической сфере мы сделали ответные шаги. Что касается экономической сферы — этот вопрос требует точечного выбора. Мне кажется, давно назрел вопрос, чтобы резко уменьшить космическое сотрудничество с США. Потому что в идеале — это замечательная вещь, это научные исследования на глобальном уровне. Но для США космос — это, прежде всего, сфера военного воздействия. То есть из космоса, действительно, может идти большая опасность. И, может, не стоит нам помогать тем, кто воспринимает нас как противника? Очень сложный вопрос — это научные, образовательные связи. Это очень важно, но это тоже можно рассмотреть. Главное — не рубить с плеча", — считает политолог.
Министерство финансов США ранее объявило о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В список санкций внесли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.
США назвали новые меры «сигналом для Москвы». При этом Вашингтон пояснил, что очередные ограничения не связаны с какими-либо конкретными событиями, а обусловлены «беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру».
В российском МИД заявили, что Москва не оставит новые действия без ответа и примет жесткие меры. В ведомстве также отметили, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли Вашингтону никакого результата.
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