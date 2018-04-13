Россия намерена привлекать инвестиции из стран, не поддерживающих США

"Правительству Российской Федерации, высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации принимать и осуществлять меры по привлечению инвестиций из иностранных государств, не поддерживающих противоправные и недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, в экономику Российской Федерации", — говорится в проекте, поступившем в распоряжение РИА Новости.