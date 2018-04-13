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Россия намерена привлекать инвестиции из стран, не поддерживающих США
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Россия намерена привлекать инвестиции из стран, не поддерживающих США 

РИА Новости 11 минут назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство РФ будет привлекать инвестиции иностранных государств, не поддерживающих политику Соединенных Штатов, говорится в проекте ответных мер России на санкции США.
"Правительству Российской Федерации, высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации принимать и осуществлять меры по привлечению инвестиций из иностранных государств, не поддерживающих противоправные и недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, в экономику Российской Федерации", — говорится в проекте, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.
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