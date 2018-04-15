Царство машин и бетона: кто и зачем в Тюмени губит деревья?

«Начните замечать деревья». Этот странный призыв я услышала прошлой осенью, когда Юлия Кондинкина, руководитель экодвижения «Зеленый хоровод», абсолютно диким, на первый взгляд, способом залечила раны на деревьях в Комсомольском сквере. Юлия рисовала на ранках причудливые картины (дверь в Нарнию, подводный мир и т.д.). Так она намеревалась привлечь внимание горожан к проблеме деревьев, которые страдают, болеют, гибнут (и в этом не отличаются от людей).

Теперь о деревьях в Тюмени не говорит разве что самый ленивый. Правда, понимание проблемы лично у меня сложилось слишком поздно — только в конце марта этого года. Но ведь лучше поздно, чем никогда? Все началось с фотографий обрезанных коряг у дома № 131 на улице Новосибирская. Эти снимки в редакцию отправил один из местных жителей, который яро негодовал и жаловался, что теперь в городе вообще дышать будет нечем. Материалом занялась я, и в процессе написания статьи осознала, насколько слепой была все эти годы!

Когда Юлия Кондинкина разрисовала стволы в Комсомольском сквере, я поехала делать об этом любопытном событии репортаж. Бегала среди деревьев, искала картинки и всё. Я просто была увлечена поиском ярких пятен на фоне осенней серости и совсем не думала о реальной проблеме: о том, что за деревьями мало кто следит, о том, что деревьев в Тюмени (тем более, здоровых) кот наплакал, и о том, что к ним относятся крайне жестоко, по-варварски. Я родилась и выросла в сельской местности, в окружении бесконечных лесов, и теперь понимаю, насколько игнорирование проблемы состояния деревьев в Тюмени выглядит нелепо и глупо.

Я стала замечать деревья. Правда, когда смотрю на все эти обрезанные как попало коряги, хочу закрыть глаза и поскорее пройти мимо. Но нельзя. Нельзя хотя бы потому, что большая часть тюменцев так и поступит, а потому деревья продолжат убивать, ранить, уродовать. Как изуродовали деревья у нового Макдоналдса или на улице Федюнинского. Похожие случаи варварства можно увидеть почти в каждом районе города (хоть на улице Чаплина, хоть на Мельникайте, где в скором времени спилят еще 711 штук, а новые, судя по всему, не посадят…).

Юлия, например, говорит, что «Город живет для машин, а не для людей, и это огромная проблема». С этим утверждением сложно не согласиться, хотя нельзя обвинять власть во всех смертных грехах: в целом, мне Тюмень очень даже нравится, и я счастлива, что выбрала для жизни именно этот город (но все-таки называть его «самым лучшим городом земли» — слишком громко и пафосно).

Экологи утверждают, что администрация отчитывается о 24 квадратных метров зеленых насаждений на человека, но по факту таких метров насчитывается не более 2-4… Как рассказал на прошлой неделе Альберт Фахрутдинов , председатель комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области , еще в январе 2018 года в региональную прокуратуру было подано коллективное заявление, которое подписали около 20 экологов. Люди просили разобраться, почему распространяется недостоверная информация, ведь, по сути, все мы имеем право знать о реальном состоянии окружающей среды.

В общем, нужно следить за развитием событий. На контроле:

застройка лога реки Тюменки (по той или иной причине власть имущие отметают предложения активистов о создании на этой территории парка, но собираются залить лог бетоном и построить там общежития для студентов…);

участие в голосовании «Аллеи славы», приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (если Тюмень победит в голосовании, то нашему городу подарят 9 тысяч саженцев, а это значит, что в городе появится огромная зеленая зона);

обрезка деревьев (которую, вообще-то, должны выполнять профессионалы и только в том случае, если на руках есть официальное разрешение).

А пока весна. Остается ходить по городу и смотреть, как безобразные коряги разрывают черными ветками голубое апрельское небо. И думать о том, насколько же мы, люди, зацикленные на мелких и, если быть честными, не имеющих смысла проблемах, пренебрежительно относимся к нашему Дому. Земля ошибок не прощает. И неуважения в том числе.

P. S. Главное фото сделано за городом. Всю прошлую неделю я участвовала в проекте «Кубок риэлторов» и ездила по загородным жилым комплексам. Это максимальный контраст: здесь говорят о том, что зеленые насаждения — гордость, и покушаться на деревья не позволено никому. Как жаль, что ценность природы понимают только за пределами Тюмени, а не в черте города. Нам и правда не хватает «зеленых оазисов»… Каменные джунгли лишают свободы и права на здоровую жизнь.