Спилить или оставить: разбираемся, почему деревья во дворах Тюмени обрезают под пеньки

Горячая пора обрезки деревьев в Тюмени почти закончилась. Растения уже вовсю готовятся к пробуждению и грядущим теплым денькам. Увы, за время, пока деревья «спали», некоторые подрядчики обкорнали их вопреки всем действующим нормативам. Например, у нового McDonalds осенью несколько деревьев спилили по стволу, а весной на Федюнинского от нескольких деревьев, растущих у многоэтажки, оставили только высокие пеньки. За такое варварское отношение к природе подрядчиков накажут.

Мы решили разобраться, по каким нормам и в какое время можно обрезать деревья, в каких случаях горожанам стоит бить тревогу и куда жаловаться. Обо всех коммунальных проблемах, действующих правилах, нестандартных ситуациях мы теперь будем рассказывать в рубрике «Мой дом».

Виды обрезки

Работа с любыми зелеными насаждениями регламентирована — подрядчики ориентируются на несколько документов, в частности на постановление администрации Тюмени восьмилетней давности. Там указано, что деревьям проводят только три вида обрезки в зависимости от целей — санитарную (для безопасности), омолаживающую (для оздоровления) и формовочную (для красоты).

— В Тюмени самый популярный вид обрезки — омолаживающая, — рассказал 72.ru Александр Левин , представитель организации «Дрим Групп», занимающейся обрезкой деревьев. — Обычно ее проводят с октября до конца марта, но в этом году продлили до середины апреля. Но за неделю до истечения этого срока пришлось уже прекратить работы по омолаживающей обрезке, поскольку в стволах началось сокодвижение.

Омолаживающая обрезка должна стимулировать рост побегов на дереве. В результате за год у него сформируется новая крона.

Омолаживающую обрезку проводят постепенно — в течение двух-трех лет, за сезон удаляют не более 40% кроны.

Как нужно обрезать деревья

— Санитарную обрезку проводят круглогодично, обычно убирают больные или сухие ветки. Кроме того, ее делают по предписаниям, например, от ГИБДД , когда деревья обрезают, если они мешают знакам и светофорам, — рассказал Альберт Фахрутдинов , председатель комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области . — При формовочной обрезке идет работа с кроной, которой придают определенный вид. Например, шар. Ее делают глубокой осенью или весной, до образования почек. Летом такой вид обрезки делают только живым изгородям. Омолаживающую обрезку делают только взрослым деревьям. Причем не одномоментно, а постепенно — примерно на 1/3 ежегодного прироста. При любой обрезке нельзя трогать стволы, только ветки.

Все срезы диаметром больше двух сантиметров обрабатывают спецраствором или масляной краской на натуральной олифе

Как понять: плохо «подстригли» деревья или нормально

Самый кардинальный и запрещенный с 2009 года вид обрезки — это на ствол. В худшем случае от дерева останется высокий пенек, а в лучшем — половина дерева. Как определить, что другие виды обрезки выполняются с несоблюдением норм — пояснил Альберт Фахрутдинов.

— Определить плохую обрезку может любой человек. Сначала достаточно задать людям, которые проводят работы, вопрос, какой вид обрезки они делают. Если это формовочная, то нужно поинтересоваться, с какой целью ее проводят, есть ли проект, эскиз или рисунок. Они должны пояснить. Если увидите, что одно дерево обрезано, а рядом стоит нетронутое, и если они разной высоты, то, вероятно, это просто предлог, поскольку эстетических целей формовочной обрезки не достигнуто. Кроме того, у всех бригад на руках должно быть разрешение от управы, где прописан вид обрезки, деревья, сроки и степень. Например, там может быть указано, что должны провести омолаживающую обрезку пяти тополей, растущих в таком-то месте. Если по адресу растет больше тополей, а к разрешению не приложена схем или деревья не помечены, или при работах не присутствует специалист управы, то разрешение изготовлено ненадлежащим образом, что является недочетом. Подрядчику приходится на свои страх и совесть решать, какое из деревьев обрезать, но такого права у него нет. Важно, что омолаживающую обрезку делают только старым зеленым насаждениям, поэтому если вы увидите, что такие работы проводят с молодым деревом, то это нарушение.

У рабочих, проводящих обрезку, должно быть разрешение от управы

Нужно просить работников показать разрешение. Часто бывает, что у них на руках его нет, но обычно по звонку мастер привозит его. Если рабочие не смогут показать документ, то можно смело обращаться в полицию, просить привлечь к ответственности и прибыть на место, чтобы зафиксировать нарушение.

Куда жаловаться на неправильную обрезку

Разрешения на работы с деревьями выдают в городских управах, туда же можно пожаловаться на неправильную обрезку.

— Специалист управы выдает разрешение на работы по содержанию зеленых насаждений, — пояснил Олег Савчук, замруководителя управы Калининского округа Тюмени. — Также ведется реестр всех насаждений. Специалисты, выдавая разрешения, объясняют технологию работ и нормы. После проводится проверка, и если были нарушения, то привлекаем к ответственности. Если жители видят, что обрезку проводят с нарушениями, видят, по их мнению, факты нарушения технологии, то они могут обратиться в управы, службы заказчика при них. Потом мы проверим, выдавалось ли разрешение на проведение работ с данными деревьями, кустарниками и съездим на место, чтобы посмотреть, есть ли нарушения.

За уничтожение, повреждение зеленых насаждений придется отвечать согласно Кодексу Тюменской области об административной ответственности. Обычных людей штрафуют на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, а юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

Проблемы в сфере

Обрезка деревьев регулируется различными постановлениями, в которых прописано, как именно и что нужно резать на дереве. Несмотря на это, казусы все равно случаются. Недавно у дома №9 по улице Федюнинского от деревьев оставили только высокие пни, а осенью у McDonalds на улице Мориса Тореза несколько деревьев обрезали на ствол. Такие варварские работы с деревьями прокуратура запретила проводить еще с 2009 года. Почему происходят такие ситуации — пояснил Александр Левин:

— Данный вид деятельности не лицензируется, а с зеленым фондом города, с наследием, должны работать специализированные компании. На аукцион заявляется по 15 желающих, хотя год назад еще этих людей не было. Кто они? Начинаешь изучать компании, а там и такие, которые недавно появились, и те, у кого по классификаторам видов деятельности указана даже торговля. Много вопросов к квалификации таких предпринимателей и компаний. Люди думают, что достаточно взять бензопилу и рубить ветки. Но все не так просто. Они обязаны знать, какими законами и постановлениями всё это регулируется. Но когда выходит подрядчик, который с такими работами раньше не сталкивался, то он делает, как ему кажется нужным. Может и ветку по ствол обрезать, да и другие неполезные для дерева работы провести. Заказчик иногда сам не знает, как правильно проводить обрезку, поэтому ему могут сказать, что все сделано «как нужно».

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