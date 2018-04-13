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Для ворующих крышки люков в Саратове ужесточат наказание
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Для ворующих крышки люков в Саратове ужесточат наказание 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Жители Саратова продолжают находить опасные для жизни и здоровья коммуникации.
Сразу три открытых люка были обнаружены на пересечении улиц Дубовикова и Тверской. Причем, рядом находится детское учреждение — музыкальная школа N 3. Об этом сообщается саратовцами в паблике «Саратов онлайн». Справедливости ради отметим, что подобные сообщения появляются в социальных сетях ежедневно.
В связи с этим депутат Саратовской городской думы думы Дмитрий Кудинов предложил ужесточить наказание за кражу крышек люков. Пока данная инициатива обсуждается.
Саратовцы считают, что контроль за канализационными люками лежит на местном управленчестве, но основная вина — все-таки на тех, кто ворует крышки люков.
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