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8 человек погибли на сельхозработах в Башкирии
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8 человек погибли на сельхозработах в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В 2017 году число смертельных случаев на сельхозпроизводстве в Башкирии выросло: погибло 8 человек, но за 10 лет этот показатель снизился на 65%. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Башкирии.
В агропромышленном комплексе республики в 2017 году зарегистрировано 40 несчастных случаев на производстве.
«Это на 32% меньше, чем в 2016 году, — отметил начальник отдела механизации, электрификации и охраны труда в отраслях АПК Минсельхоза РБ Филюс Хантимиров на IV Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. — За десять последних лет это один из наименьших показателей производственного травматизма в сельском хозяйстве республики. В то же время количество смертельных случаев на производстве в этой сфере увеличилось до 8 случаев, против трех в 2016 году. Но в целом, за последние 10 лет количество смертельных случаев снижается, в общей сложности (с 2007 года) на 65%».
Специалист министерства отметил, что снижение травматизма в сельхозпроизводстве происходит за счет выстроенной системы охраны труда и обеспечения в сельхозорганизациях республики должного финансирования мероприятий по соблюдению техники безопасности на рабочих местах.
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