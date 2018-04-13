Блокчейн, ИИ, IoT и другие инновации интегрируют в инфраструктуру Москвы

До 2030 года в инфраструктуру Москвы внедрят блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей, 5G и другие инновации для улучшения жизни граждан и создания умного города.

Алексей Чукарин , Руководитель Департамента информационных технологий города Москвы, сообщил, что в 2018 году начнется выполнение программы «Умный город». В результате её реализации в инфраструктуру столицы будут интегрированы 6 передовых технологий.

Внедрение блокчейна позволит применять смарт-контракты. Физическим и юридическим лицам и предоставят сервисы, отвечающие их потребностям. Искусственный интеллект, обрабатывая информацию, формализует процесс принятия решений. Интернет вещей вместе с сетью 5G позволят интегрировать в инфраструктуры столицы множество цифровых устройств и датчиков. Кибербезопасность и система выявления угроз также будут усовершенствованы.

Планируется заинтересовать граждан к совместному управлению городом и обеспечить круглосуточный доступ к сервисам. Нововведения помогут вести более активный образ жизни инвалидам и людям преклонного возраста. Дополнительно инновации обеспечат развитие бизнеса. Программа «Умный город» продлиться до 2030 года, постепенно преобразуя Москву в самый продвинутый мегаполис.

Напомним, что Госдума рассмотрит 27 законопроектов о криптовалюте и блокчейне в 2018 году.

текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay