Лучшие молодые чиновники

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

В финале конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской области», который проходит в регионе во второй раз, схлестнулись семь участников. Они стали победителями первых двух отборочных этапов конкурса.

Конкурс организован для поддержки самых лучших и талантливых муниципальных служащих региона, а также на повышение престижа профессии муниципального служащего. Здесь же на карандаш берутся и лучшие практики на местах, чтобы затем распространить лучшие наработки в структуры местного самоуправления и муниципального управления.

«Работа муниципальных служащих — очень важна. Это те люди, которые ежедневно и непосредственно взаимодействуют с населением, которые по своему уровню подготовки должны быть способны реагировать на самые острые вопросы, возникающие в ходе их деятельности. В настоящее время во Владимирской области работает более 2800 муниципальных служащих. Ежегодно более 1000 из них проходят подготовку и переподготовку. Только за первые три месяца этого года уже более 200 муниципальных служащих прошли обучение по 12 специальным программам. Муниципальная служба обладает большим творческим потенциалом для инициатив и самосовершенствования. Поэтому данный конкурс — это возможность для дальнейшего профессионального роста и развития», — подчеркнул руководитель аппарата обладминистрации Александр Лобаков.

В финале участники представили проекты в различныхсферах: малое и среднее предпринимательство, благоустройство, туризм, социальные коммуникации. Конкурсанты подошли к самопрезентациям и защите проектов весьма креативно. Выступления сопровождались песнями, танцами, видеороликами, сценками и шутками.