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«Один худой и хромой»: прохожий разглядел напавших на общественника в Екатеринбурге
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«Один худой и хромой»: прохожий разглядел напавших на общественника в Екатеринбурге 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
После появления информации о сегодняшнем нападении на екатеринбургского общественника Дмитрия Калинина откликнулся один из очевидцев. Мужчина рассказал Е1.RU, что видел предполагаемых нападавших на улице Шевченко.
— Видел этих двоих на Шевченко в 10:00, они убегали. Я понял сразу по их виду, что в чем-то замешаны и убегают. Пошел за ними, но, видя, что никто их не преследует, пошел дальше. А так хотел помочь задержать, только тогда не знал, за что, — рассказал очевидец Максим.
По его описаниям, убегавшим около 20–25 лет.
— Один худой и коренастый, оба около 180 сантиметров. Худой хромал и прятал в пакет кофту голубую с белым. В полицию я не обращался, но могу и им эти описания дать, — пояснил Максим.
Дмитрий Калинин написал на своей странице в Facebook, что его ударили по голове сзади.
«Напали по пути на работу неподалеку от часовни на Восточной — Шевченко в 9:55 примерно, — рассказал Дмитрий в посте. — Ударили сзади по голове, полетел вперед, секунд пять был град ударов, я защищал голову, получил в итоге по рукам (на левой гематомы снаружи теперь). На голове несколько шишек будет, спереди гематома. Сам пыльный — видимо, и по телу досталось немного.
Встал, обернулся — убегали два крепких парня в спортивной одежде. Телефон уже не в сети, отключен. Соцсети и иные сервисы отвязал от него с компа.
Связываю исключительно с общественной работой, на мой взгляд, за работу на выборах — боролся против проведения опроса по благоустройству, а также сообщил сотруднице облизбиркома, что Кировский ТИК в лице председателя от партии ЕР нанимал наблюдателей для ЕР через УИК (так я заполучил себе двух наблюдателей, рекрутировав знакомых), предложил облизбиркому заменить ее к следующим выборам. Иной борьбы я не вел в последнее время, занимаюсь благоустройством тихонечко».
А вчера неизвестные избили главного редактора «Областной газеты». Дмитрий Полянин предполагает, что нападение связано с публикациями издания про коммунальные войны. Мы собираем информацию в режиме онлайн.
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