Центральный парк Калининграда обработали от клещей

В Центральном парке Калининграда в канун выходных провели противоклещевую обработку зеленых зон. Об этом сообщает «Радио России — Калининград».

Популярное место отдыха горожан обезопасили, пользуясь тем, что установилась стабильная ясная погода, так как обработка в дождь менее эффективна. Хотя клещ достаточно редкий гость на территории парка. Специалисты связывают это с тем, что здесь растут полынь и пижма, известные растения-репелленты, отпугивающие насекомых.

Кроме того, в цветах бархатцев, которых традиционно высаживают на парковых клумбах, содержится природный элемент, поражающий нервную систему клещей. Второй этап обработки назначен на первую декаду мая. Используемые в процессе акарицидные препараты безопасны для людей и домашних животных, однако администрация парка просит гуляющих в течение ближайшей недели обращать внимание на предупреждающие объявления, размещенные на аллеях.