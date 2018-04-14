Ещё
Центральный парк Калининграда обработали от клещей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центральный парк Калининграда обработали от клещей 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
В Центральном парке Калининграда в канун выходных провели противоклещевую обработку зеленых зон. Об этом сообщает «Радио России — Калининград».
Популярное место отдыха горожан обезопасили, пользуясь тем, что установилась стабильная ясная погода, так как обработка в дождь менее эффективна. Хотя клещ достаточно редкий гость на территории парка. Специалисты связывают это с тем, что здесь растут полынь и пижма, известные растения-репелленты, отпугивающие насекомых.
Кроме того, в цветах бархатцев, которых традиционно высаживают на парковых клумбах, содержится природный элемент, поражающий нервную систему клещей. Второй этап обработки назначен на первую декаду мая. Используемые в процессе акарицидные препараты безопасны для людей и домашних животных, однако администрация парка просит гуляющих в течение ближайшей недели обращать внимание на предупреждающие объявления, размещенные на аллеях.
Вести Калининград: последние новости
В «День селёдки» в Калининграде частично ограничат движение Начальник калининградской полиции наградил школьников, которые помогли раненому человеку Стартовал девятый общероссийский образовательный проект «Территория успеха»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии296
Путин прокомментировал атаку по Сирии1529
Захарова отреагировала на ночной удар126
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии116
«Оскорбление президента России неприемлемо»338
Видео
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение