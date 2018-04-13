105 подъездов отремонтировали с начала 2018 года в Балашихе

Ремонт 105‐ти подъездов в многоквартирных домах провели с начала 2018 года в Балашихе . Приемку прошли 27 подъездов, сообщил глава Балашихи Сергей Юров

С начала 2018 года в Балашихе уже отремонтировано 105 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». Комиссия из сотрудников управления

администрации Балашихи, Госжилинспекции и управляющих компаний провела приемку

27-ми подъездов. 12 апреля прошла приемка

11-ти подъездов в домах 9, 9А и 11 на улице Новой в микрорайоне Железнодорожный

— Сергей Юров.

Он добавил, что в подъездах покрасили стены и потолки, отремонтировали мусоропроводы, заменили плитку, почтовые ящики, светильники и оконные блоки. Работы выполнялись в каждом подъезде по мере потребности.

В 2018 году в Балашихе планируется отремонтировать 1260 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». В 2017 году по этой программе в городе были приведены в порядок более 1400 подъездов. Программа «Мой подъезд» стартовала в регионе в начале 2017 года. Чтобы принять участие в ней жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего подъезд проинспектируют, подготовят смету и после согласования с собственниками начнется ремонт.

Ранее сообщалось, что тротуар на автомобильном мосту через реку Пехорка в Балашихе обустроили после жалоб жителей главе. Работы развернули в кратчайшие сроки.