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105 подъездов отремонтировали с начала 2018 года в Балашихе
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105 подъездов отремонтировали с начала 2018 года в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ремонт 105‐ти подъездов в многоквартирных домах провели с начала 2018 года в Балашихе. Приемку прошли 27 подъездов, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
С начала 2018 года в Балашихе уже отремонтировано 105 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». Комиссия из сотрудников управления
администрации Балашихи, Госжилинспекции и управляющих компаний провела приемку
27-ми  подъездов. 12 апреля прошла приемка
11-ти  подъездов в домах 9, 9А и 11 на улице Новой в микрорайоне Железнодорожный
— Сергей Юров.
Он добавил, что в подъездах покрасили стены и потолки, отремонтировали мусоропроводы, заменили плитку, почтовые ящики, светильники и оконные блоки. Работы выполнялись в каждом подъезде по мере потребности.
В 2018 году в Балашихе планируется отремонтировать 1260 подъездов в многоквартирных домах по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». В 2017 году по этой программе в городе были приведены в порядок более 1400 подъездов. Программа «Мой подъезд» стартовала в регионе в начале 2017 года. Чтобы принять участие в ней жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего подъезд проинспектируют, подготовят смету и после согласования с собственниками начнется ремонт.
Ранее сообщалось, что тротуар на автомобильном мосту через реку Пехорка в Балашихе обустроили после жалоб жителей главе. Работы развернули в кратчайшие сроки.
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