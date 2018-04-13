Трое подростков из Омской области осквернили памятник ветеранам войны

Молодые люди из Омской области осквернили стеллу «Участникам Великой отечественной войны и труженикам тыла 1941‐1945 г г.» в поселке Береговой. Памятник находится на территории одноименного культурно‐досугового центра (КДЦ). Найти неизвестных удалось после просмотров кадров с камеры наружного наблюдения. Об этом сообщила пресс‐служба УМВД России по Омской области.

Следователи провели допрос сотрудников КДЦ. Сторож рассказала, что во время утреннего обхода территории увидела поврежденные деревянные конструкции.

Злоумышленниками оказались трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. Известно, что все они обучаются в средних учебных заведениях. Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались. Один из хулиганов сам пришел в полицейский участок с адвокатом и признался в содеянном. Однако извиняться за свой поступок он не стал.

По факту случившегося продолжается проверка, по итогу которой будет принято решение о мере наказания.