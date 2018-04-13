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Первый кэшбек в российском tax free получил гражданин Швеции
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Первый кэшбек в российском tax free получил гражданин Швеции 

Газета.Ru 1 час назад
Первый возврат российского НДС с покупки в российском магазине по системе tax free получил гражданин Швеции, рассказал журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе посещения завода «Филипп Морис» в Ижоре. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Эксперимент по возврату налога стартовал 10 апреля в ряде аэропортов.
"Шведский гражданин уже получил первый кэшбек по tax free", — сказал Евтухов.
По его словам, «российская система не только не хуже, но даже лучше, чем в других странах мира».
"Человеку выдается навигатор — буклетик на трех языках, плюс предложено поставить волонтеров, которые будут помогать покупателям", — отметил Евтухов.
Для начала эксперимента были выбраны четыре торговые Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край — город Сочи, и Московская область — город Красногорск. По словам Евтухова, скоро к ним присоединятся другие аэропорты городов-хозяев чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ранее сообщалось, что Домодедово присоединился к системе tax free.
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