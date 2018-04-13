Первый кэшбек в российском tax free получил гражданин Швеции

Эксперимент по возврату налога стартовал 10 апреля в ряде аэропортов.

"Шведский гражданин уже получил первый кэшбек по tax free", — сказал Евтухов.

По его словам, «российская система не только не хуже, но даже лучше, чем в других странах мира».

"Человеку выдается навигатор — буклетик на трех языках, плюс предложено поставить волонтеров, которые будут помогать покупателям", — отметил Евтухов.