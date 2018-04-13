Таможня Узбекистана перейдет на международные стандарты

В Узбекистане ограничен срок хранения имущества на таможенных складах. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев. Теперь максимальный срок хранения составляет три года. После имущество будет взыскиваться в пользу государства либо уничтожаться, сообщает ТАСС.

Сегодня же стало известно, что работу таможенных органов и система таможенного администрирования Узбекистана приведут в соответствие с международными нормами и стандартами.

«Считать важнейшими направлениями реформирования таможенных органов — дальнейшее расширение сотрудничества с таможенными органами зарубежных стран и международными организациями, системное изучение и внедрение передового опыта, международных норм и стандартов в сфере таможенного дела», — говорится в указе президента.

Ожидается, что прозрачность и доступность госуслуг и внедрение международных норм обеспечить полноту и оперативность таможенных платежей, а также поможет бороться с контрабандой и контрафактом.

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