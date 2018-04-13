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Гражданам США могут запретить трудоустраиваться в России
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Гражданам США могут запретить трудоустраиваться в России 

Говорит Москва 1 час назад
В тексте документа уточняется, что речь идёт о высококвалифицированных специалистах, передаёт ТАСС.
Законопроект внесли главы фракций и спикер Госдумы. Предполагается, что он будет рассмотрен 16 апреля.
Как сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кабмин определит списки граждан США, которым будет запрещён въезд в Россию.
В свою очередь первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников отметил, что законопроект предполагает проработку механизмов по замещению на российском рынке американских товаров и услуг. Между тем вице-спикер Сергей Неверов уточнил, что это не касается товаров для личного пользования.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ответ на санкции США затронет также Францию, Великобританию и те страны, которые имеют «определённую позицию» по Сирии.
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