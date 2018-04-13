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Арнольду Шварценеггеру все еще не очень хорошо после операции
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Арнольду Шварценеггеру все еще не очень хорошо после операции 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Легендарный культурист, актёр и политик Арнольд Шварценеггер признался, что всё ещё чувствует себя не слишком хорошо после операции на открытом сердце. 70-летняя звезда восстанавливается после хирургического вмешательства, ставшего экстренным. На своей странице в социальной сети Twitter Арнольд Шварценеггер рассказал поклонникам о состоянии здоровья. Не так давно знаменитый актер и бодибилдер прошёл через операцию на открытом сердце. По словам Шварценеггер, он всё ещё не восстановил здоровье до конца. При этом бывший губернатор Калифорнии сердечно поблагодарил всех своих поклонников, которые посылают ему пожелания скорейшего выздоровления. Эти послания Шварценеггер получает и по интернету, и по обычной почте.
"Огромное спасибо за все ваши пожелания, открытки, телефонные звонки и электронные письма, которые я получаю со всего мира, — заявил Арнольд Шварценеггер. — Вы не представляете, до какой степени я ценю вашу поддержку и доброту. Она дает мне мотивацию для скорейшего восстановления здоровья и возвращения к работе. Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас мне намного лучше. Но даже при всём моём позитивном настрое, я не могу сказать, что чувствую себя хорошо. Возможно, я буду чувствовать себя хорошо, когда выйду на другой уровень".
Новости о том, что Арнольду Шварценеггеру провели хирургическую операцию, появились в марте этого года. В официальном сообщении говорилось о том, что установленный в 1997 году сердечный клапан и не должен был стать перманентным, срок его эксплуатации давно прошел, поэтому Арнольд Шварценеггер решил пройти через замену с помощью менее инвазивной катетерной операции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
ФОТО АРНОЛЬДА ШВАРЦЕНЕГГЕРА
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