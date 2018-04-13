Арнольд Шварценеггер все еще плохо чувствует себя после операции на открытом сердце

70-летний актер, звезда фильмов о Терминаторе и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в твиттере рассказал поклонникам о своем самочувствии.

В конце марта Шварценеггер перенес операцию на открытом сердце. Сейчас он решил поблагодарить поклонников за добрые слова и пожелания в видеообращении. Однако о полном выздоровлении речи пока не идет. «Я чувствую себя лучше. При всем позитивном настрое, не могу сказать, что все прекрасно, нет, пока не прекрасно», — поделился актер.