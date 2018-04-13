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Арнольд Шварценеггер все еще плохо чувствует себя после операции на открытом сердце
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Арнольд Шварценеггер все еще плохо чувствует себя после операции на открытом сердце 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
70-летний актер, звезда фильмов о Терминаторе и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в твиттере рассказал поклонникам о своем самочувствии.
В конце марта Шварценеггер перенес операцию на открытом сердце. Сейчас он решил поблагодарить поклонников за добрые слова и пожелания в видеообращении. Однако о полном выздоровлении речи пока не идет. «Я чувствую себя лучше. При всем позитивном настрое, не могу сказать, что все прекрасно, нет, пока не прекрасно», — поделился актер.
Арнольда Шварценеггера выписали из больницы Лос-Анджелеса через неделю после операции на открытом сердце. Актеру понадобилось медицинское вмешательство для замены клапана катетера.
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