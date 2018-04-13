Мы хотим дышать в этом городе? Деревья, лишенные кроны, не очищают воздух

Одной из привычных примет весны в нашем городе давно стала санитарная обрезка деревьев. Как правило, за этим безобидным термином скрывается активное превращение деревьев в стволы без веток и без кроны.

Специалисты называют этот процесс деградацией зеленых насаждений. Защитники обрезки говорят о старых ветках, которые вот-вот упадут, и о тополином пухе, который всем мешает. Дискуссии идут, обрезка продолжается, дышать становится все труднее.

Срезать крону нельзя

В октябре 2017 года специалисты челябинского филиала РАНХиГС провели исследование, в ходе которого спрашивали горожан, как они оценивают состояние воздуха в Челябинске . Опрос показала, что 70% жителей возмущены состоянием воздуха. Большинство горожан считают, что вдыхаемые вещества опасны для жизни, а ситуация с загрязнением атмосферы в Челябинске близка к катастрофической. Благоприятной ситуацию назвали только 4% челябинцев.

Взрослые здоровые деревья с большой кроной являются нашей естественной защитой от пыли и смога — эту аксиому все еще в школе уяснили. Почему же получается, что при таком низком качестве воздуха мы ежегодно лишаемся и «зеленого щита»?

«Меня удивляет тот факт, что у нас в Челябинске принято полностью убирать крону деревьев, — говорит директор ботанического сада Челябинского госуниверситета Веру Меркер — В идеале срезать крону полностью вообще нельзя, крона находится в балансе с корневой системой — это единый организм, то есть удар наносится по всему дереву. Если надо откорректировать крону у возрастного дерева, то это надо делать постепенно, в течение ряда лет, чтобы дерево оставалось здоровым».

По мнению биологов, в первые два года после обрезки кроны дерево переживает своеобразный «стресс» и уже не может считаться здоровым. И свои защитные функции оно уже не выполняет.

«Дети поджигают пух»

В одном из самых зеленых дворов Ленинского района деревья совсем недавно тоже лишились ветвей и кроны. Жители сами обратились в управляющую организацию с просьбой провести обрезку.

«Все было сделано в соответствии с законодательством, — поясняет старшая по дому № 21 по улице Гагарина Алла Нарчук. — Наш двор — это три дома по улице Гагарина: № 17, 19, 21. Старшие домов собрали подписи, затем мы провели собрание, большинство жителей проголосовали за обрезку. Протокол собрания передали в управляющую компанию. Мы считаем: это надо было сделать потому, что летом от тополей много пуха, у нас весь двор просто белый. Аллергики страдают, дети балуются — пух поджигают».

Таким образом, на этом примере мы наблюдаем конфликт интересов. С одной стороны, жители вправе принимать подобные решения. С другой, те же самые жители Челябинска, как показывают опросы, возмущаются тем, что в городе нечем дышать. Кстати, этот двор расположен рядом с перекрестком улиц Гагарина-Шота Руставели, где автомобильное движение очень активное, а деревьев — минимум.

Никто не утверждает, что корректировка и обрезка ветвей у возрастных деревьев не нужна. Проблема именно в ее радикальности, в том, что после нее остаются только голые стволы.

Надо приглашать специалистов

По мнению Веры Меркер, в ситуации, когда абсолютно одинаково срезаются кроны деревьев на одной улице или в одном дворе, то таким образом нам демонстрируют безграмотный подход.

«Давайте зададимся вопросом: кто и как принимает решение, что обрезка должна быть такой безграмотной? Кто составляет эти технические задания? Если мы хотим еще как-то дышать в нашем городе, то такие обрезки недопустимы», — уверена моя собеседница.

Необходимо предварительно приглашать специалистов — биологов, дендрологов, выходить на территорию, обследовать деревья, определять, какие из них старые, какие — средневозрастные. И только после этого проводить аккуратную, грамотную обрезку. При желании отделы благоустройства районных администраций могут организовать такую работу.

«Кроме того, мы не должны забывать, что именно взрослые зеленые насаждения с хорошо развитой кроной обладают санирующим, то есть очищающим действием, — говорит Вера Меркер. — Только деревья мы должны благодарить за то, что они хоть как-то очищают челябинский задымленный и загазованный воздух».

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