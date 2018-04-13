Глава Подольска доложил губернатору Подмосковья о благоустройстве городского округа

По словам Пестова, жители Подольска поучаствовали в голосовании и выбрали объект, который необходимо благоустроить в первую очередь. По результатам опроса, лидером стала улица 50-летия ВЛКСМ. Ее реконструируют, 925 метров сделают пешеходной зоной. Глава городского округа подчеркнул, что улица преобразится: на ней будут высажены растения, построены фонтаны и архитектурные объекты искусства.

Кроме того, в пятницу, 13 апреля, завершается подача документов организациями, которые планируют принять участие в строительстве школы в Климовске , подчеркнул Пестов. Постройку планируется возвести на месте школы, которая существовала еще в СССР, но в 90-е годы ушедшего века была заброшена.

В мае ее начнут сносить, и мы приступим к строительству нового современного здания, которое должно завершиться во втором полугодии 2019 года

— Николай Пестов.