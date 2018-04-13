Глава Подольска доложил губернатору Подмосковья о благоустройстве городского округа 

Глава городского округа Подольск Николай Пестов предоставил доклад о благоустройстве города губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Об этом сообщает пресс‐служба главы Подмосковья.
По словам Пестова, жители Подольска поучаствовали в голосовании и выбрали объект, который необходимо благоустроить в первую очередь. По результатам опроса, лидером стала улица 50-летия ВЛКСМ. Ее реконструируют, 925 метров сделают пешеходной зоной. Глава городского округа подчеркнул, что улица преобразится: на ней будут высажены растения, построены фонтаны и архитектурные объекты искусства.
Кроме того, в пятницу, 13 апреля, завершается подача документов организациями, которые планируют принять участие в строительстве школы в Климовске, подчеркнул Пестов. Постройку планируется возвести на месте школы, которая существовала еще в СССР, но в 90-е годы ушедшего века была заброшена.
В мае ее начнут сносить, и мы приступим к строительству нового современного здания, которое должно завершиться во втором полугодии 2019 года
— Николай Пестов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Государственного Совета РФ. Совещание в Кремле провел президент России Владимир Путин. Главной темой стало развитие конкуренции в национальной экономике. По словам президента, за четыре года было принято четыре пакета антимонопольных законов. Путин отметил, что главная задача — обеспечить их надлежащую правоприменительную практику.