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Что нужно сделать до 16 апреля
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Что нужно сделать до 16 апреля 

Время бухгалтера 1 час назад
Годовая отчетность сдана и у бухгалтера уже на руках пояснения к балансу с отметкой налоговой о принятии.
Таким образом, есть документ, которым можно подтвердить основной вид экономической деятельности (ОВЭД).
Осуществить это нужно до 16.04.2018, иначе ФСС может присвоить максимальный тариф взносов на травматизм.
Кроме указанной копии пояснительной записки, нужно представить:
заявление о подтверждении ОВЭД; справку-подтверждение ОВЭД.
Полный алгоритм действий по подтверждению ОВЭД представлен здесь.
В ФСС также нужно отправить форму 4-ФСС за первый квартал.
Если численность вашего персонала менее 25 человек вы можете подать отчет на бумаге.
В этом случае сдать его вы можете до 20 апреля.
Как заполнить расчет 4-ФСС читайте в нашем материале.
До 16 числа нужно представить в ПФР СЗВ-М за март.
О том, как это сделать читайте здесь.
Не забудьте, что на руководителя-единственного учредителя также требуется подача сведений.
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