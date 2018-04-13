Исполнитель роли «Арменки» из «Реальных пацанов» стал фигурантом уголовного дела

Актер Армен Бежанян , исполнитель роли Арменки, отчима главного героя в популярном телесериале «Реальные пацаны», стал фигурантом уголовного дела. Будучи бизнесменом в лесной отрасли, он обвиняется в покушении на преступление. Суд приговорил артиста к штрафу в 100 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

В пермском городе Оса 53-летний

артист арендовал несколько небольших земельных участков. Так как на земле находился фундамент для будущих летних домов и бань, аренду продлили. Согласно проекту, фундамент должен быть ленточный, но строители сделали свайный. По данным следствия, это отклонение от проекта является обманом. Следователи полагают, что, таким образом, Бежанян умышленно причинил ущерб бюджету. Сам актер с приговором не согласен и намерен оспаривать решение суда 16 апреля.

По мнению Армена Бежаняна, данное уголовное дело завели на него специально, чтобы наказать за независимость и участие в политической жизни Осинского района. В 2016 году бизнесмен участвовал в выборах в депутаты Земского собрания района, но проиграл. Артист заявил, что не понимает, за что его привлекли к уголовной ответственности. По его словам, строители признали, что самостоятельно приняли решение изменить фундамент. Кадастровый инженер также признал, что допустил нарушение. Кроме того, все услуги были документально подтверждены и оплачены.

Мне вообще непонятно как меня привлекли к ответственности. Потому что по этому правонарушению уже наказали кадастрового инженера. Я ведь выполнял требования чиновников. Меня обвинили в преступлении за то, что я возил документы по ведомствам. Наказали «почтальона»

— Армен Бежанян.

Бежанян не считает, что из-за его действий бюджет Осинского района сильно пострадал. По его словам, в суде ущербом признали якобы упущенную выгоду. Однако артист отмечает, что аренда одного участка площадью шесть соток не может стоить 70 тысяч в год. По словам Бежаняна, в администрации признают, что не видят ущерба, однако у судьи и гособвинителя другое мнение. Актер заявил, что сдаваться не намерен и пойдет до конца, чтобы «доказать, что никогда не был ни вором, ни мошенником».