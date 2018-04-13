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Эксперт оценил возможное ограничение на ввоз алкогольной продукции в ответ на санкции США
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Эксперт оценил возможное ограничение на ввоз алкогольной продукции в ответ на санкции США 

RT на русском 40 минут назад
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с RT прокомментировал возможные ответные меры России на санкции США.
По его словам, это «акт устрашения», чтобы показать США, что «дальше могут последовать и дополнительные ограничения».
«Но это первый раз, когда санкции в отношении алкогольной продукции вышли за пределы СНГ. Раньше это касалось в основном Грузии и Молдавии. Теперь дошли до США и, в перспективе, развитие такого подхода вполне возможно. У нас продаются американские калифорнийские вина, бурбоны, но серьёзную долю на рынке они всё равно не занимают. Вина — около 0,3% доли на рынке, а бурбон менее 10% в сегменте виски. Общий импорт крепких напитков тоже очень мал. Что касается табачной продукции, у нас из Америки практически ничего не ввозится. В основном, это сигары и сигареты для Duty Free. В общем-то, всё остальное производится на территории России», —сказал Шапкин.
Ранее в Госдуму был внесён проект закона, предусматривающий ответные меры на политику США в отношении России.
По словам первого вице-спикера нижней палаты Ивана Мельникова, ответные меры могут затронуть ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из США и стран, поддержавших американские санкции.
RT на русском: последние новости
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