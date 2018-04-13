Звонок другу: операторы отменили роуминг, а связь все равно подорожала

Два российских сотовых оператора отменили внутрисетевой роуминг: МТС уже ввела специфические условия обслуживания в поездках по России , а «Билайн» сделает это с 18 апреля. По идее отмена роуминга должна снизить расходы при поездке за пределы региона проживания абонента. Но на деле получается, что пользователи могут понести лишние расходы. Отметим, что «МегаФон» «Tele2» по-прежнему тарифицируют звонки на привычных условиях.

Как было

Роуминг — это обслуживание абонента вне зоны «домашней» сотовой сети. Когда мы выезжаем из России — все понятно: вы подключаете международный роуминг, чтобы зарубежные операторы помогли вам остаться на связи. Но и внутри страны операторы разбили территорию на регионы. Раньше абонент из Москвы , поехавший в командировку, например, в Ростов-на-Дону, на большинстве пакетных тарифных планов имел возможность принимать там бесплатные входящие звонки и пользоваться своим пакетом интернета. А вот если он звонил кому-то сам, то минуты из пакетов не списывались, а тарифицировались за дополнительную плату. При этом позвонить в Москву, находясь в Ростове, было дешевле, чем позвонить на местный ростовский номер.

На непакетных тарифах с повременной оплатой платными при поездках в условный Ростов были и входящие, и исходящие звонки: чтобы не оплачивать входящие, операторы предлагали подключать тарифные опции с ежедневной абонентской платой.

Лишь на дорогих пакетных тарифах с большим количеством включенного трафика (в большинстве случаев абонентская плата на них начиналась от 500-800 рублей, что вдвое больше средней выручки с абонента в России) пакеты действовали в поездках по России. Правда, тоже с ограничениями: например, в Ростове москвич мог тратить минуты из пакета на звонки в Москву, но оплачивал местные звонки в Ростов. Входящие были бесплатными. Такая ситуация устраивала регулярно ездящих в командировки абонентов, но тут вмешалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Что нужно ФАС В 2017 году Федеральная антимонопольная служба решила, что сложившаяся на рынке ситуация ущемляет права абонентов, пользующихся дешевыми тарифными планами и повелела устранить «несправедливость» до 15 декабря 2017 года. Доводы операторов остались не услышанными. Дело в том, что операторы считают внутрисетевой роуминг дополнительной услугой, за которую взимают плату поминутно или в виде опции, либо же включают ее в тариф с более высокой «абоненткой». Это обусловлено тем, что услуга передачи голоса между регионами имеет более высокую себестоимость. Исторически в России лицензии на сотовую связь выдавались на каждый регион отдельно, а существующее законодательство требует, чтобы звонок из одного региона в другой (в нашем примере из Москвы в Ростов) передавался исключительно через сеть так называемого «зонового» оператора.

Зоновым оператором может стать только тот, кто имеет физические точки присоединения (грубо говоря, АТС) во всех городских поселениях конкретного региона. То есть, фактически это «Ростелеком». Зоновый оператор взимает с сотовиков плату за передачу трафика, поэтому даже внутрисетевые междугородние вызовы имеют большую себестоимость по сравнению с обычными. На передачу данных подобные требования не распространяются, поэтому доступ в интернет, как правило, без ограничений предоставляется по всей стране. Вернее, почти по всей. Есть еще регионы Крайнего Севера, подключенные по спутниковым каналам, где действуют совсем другие тарифы на интернет, поэтому операторы ограничивают в них работу сим-карт из других регионов, чтобы их не перевозили туда в целях экономии.

Как стало теперь

Теперь в соответствии с предписаниями ФАС МТС и «Билайн» изменили условия предоставления услуг внутрисетевого роуминга на младших пакетных тарифах. Теперь москвич, уехавший в Ростов, сможет тратить свой пакет в поездке — и это операторами преподносится как благо. Но тратить он его сможет только на звонки в Ростов; вызовы в Москву будут оплачиваться поминутно (5 рублей у «Билайна», 5,5 — у МТС). Входящие же звонки будут бесплатными только в том случае, если москвичу, находящемуся в Ростове, звонит ростовчанин. Из Москвы же входящие будут платными.

Естественно, большинство абонентов это неудобно: ведь основной круг контактов у московского абонента находится в Москве, и именно им он будет звонить и принимать от них звонки. Даже если он уехал на «малую Родину» и в Ростове у него много друзей и родственников, все равно общения с москвичами будет больше. Чтобы вернуть все «как было», операторы предлагают платные тарифные опции, например, МТС просит по 15 рублей в день за возврат к старым условиям. То есть, фактически вмешательство ФАС и попытка регулирования рынка привела не к снижению расходов ездящих по стране абонентов, а, наоборот, к увеличению.

Что дальше

В марте ФАС возбудила дела в отношении МТС и «МегаФона» о нарушении антимонопольного законодательства в связи с «экономически и технически необоснованной разницей» в тарифах при выезде за пределы региона подключения. Служба грозит предписанием о перечислении в бюджет «неправомерно полученного дохода». По состоянию на начало апреля МТС условия не изменила; похожие условия ввел «Билайн». Нет претензий у антимонопольщиков только к Tele2 — в конце прошлого года они заключили, что предложения этого оператора соответствуют предписаниям ФАС (бесплатные входящие, исходящие по 2 рубля за минуту). Похожее предложение (3 рубля за минуту исходящего звонка) действует у «МегаФона». У Yota изначально не было дополнительной платы за внутрисетевой роуминг ни на одном из тарифных планов; правда, действует ограничение: при отсутствии в домашнем регионе более 30 дней подряд требуется заново подключать пакеты по тарифам региона пребывания; это сделано из-за разницы тарифов в различных регионах.

Полностью избавиться от внутрисетевого роуминга можно только изменением правил пропуска трафика и исключением из «пищевой цепи» зоновых операторов, ущемив интересы «Ростелекома». При этом потребуется также уравнять тарифные планы, которые сегодня отличаются в разных регионах: наличие роуминга и платы за межгород сегодня являются основными сдерживающими факторами от массового перевода сим-карт из «дорогих» регионов в «дешевые». Скорее всего, в этом случае цены везде будут подняты до уровня «дорогих» регионов, а стоимость местных звонков вырастет до уровня междугородных.

Как ни странно, но для всех было удобным бы сохранение статус-кво: те 2% абонентов, которые регулярно ездят по России, и так были подключены на «безроуминговые» тарифные планы, а остальным нет дела до тонкостей внутрисетевого роуминга. Вмешательство ФАС в этот раз может позволить операторам поднять стоимость связи, хотя формально такой цели ведомство и не думало ставить. Это тот случай, когда не стоило трогать работающую систему.

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